Deel dit: Share App Mail Tweet

Ferrari-coureur Sainz verlaat circuit in Djedda om ziekte

Carlos Sainz is heel kort verschenen op de mediadag van de Formule 1 in aanloop naar de Grote Prijs van Saudi-Arabië. De Spaanse coureur van Ferrari verliet alweer snel het circuit in Djedda omdat hij zich niet lekker voelde, meldde de Italiaanse renstal. Wat hem precies mankeert, is nog niet duidelijk. Voor donderdag staan de vrije trainingen op het programma.

Sainz eindigde afgelopen zaterdag als derde in de openingsrace in Bahrein. Hij is begonnen aan zijn laatste seizoen bij Ferrari. De Madrileen moet in 2025 plaatsmaken voor zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton.

ANP