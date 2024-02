Deel dit: Share App Mail Tweet

Dit is hoe extreem veel geld de Lamborghini Diablo van Donald Trump oplevert

Bijna iedere autoliefhebber wil wel eens in een Lamborghini Diablo rijden, laat staan er een in bezit hebben. In Nederland betaal je zo’n 3 ton voor de klassieker, maar je kan er veel meer geld stukslaan. Zo werd er een extreem bedrag betaald voor de ex-auto van Donald Trump.

Donald Trump behoeft geen introductie, en dat gaan we dan ook niet doen. In dit artikelen focussen we enkel op de verkochte auto.

De Lamborghini Diablo van Donald Trump

De Lamborghini Diablo die verkocht is, komt niet direct uit de garage van Donald Trump. De auto was tot 2002 eigendom van de politicus. Hij kocht hem nieuw in 1997.

Het gaat om een Lamborghini Diablo VT Roadster. Het model nam in 1999 afscheid van de klapkoplampen. Ook kan je die volgende generatie herkennen aan het Audi-dashboard. De Duitse fabrikant nam de Italiaanse autobouwer in 1998 geheel over. Het 97-model is dus nog een échte Lamborghini!

Onder de motorkap van de Lamborghini Diablo VT Roadster van Donald Trump ligt een 5,7-liter V12 die goed is voor 492 pk. De indrukwekkende krachtbron is gekoppeld aan een handgeschakelde vijfbak met zes verzetten. Schakel je snel genoeg, dan sprint de bolide van 0 naar 100 kilometer per uur in zo’n 4 seconden. Het versnellen stopt pas bij 320 kilometer per uur.

Een bizar bedrag

De Lamborghini Diablo van Donald Trump is blauw en ziet er perfect uit. De auto heeft 24.431 kilometer op de teller. Hoewel je in Nederland dus zo’n 3 ton voor een normale Diablo zou betalen, heeft iemand in Amerika 1,1 miljoen dollar (1,02 miljoen euro) voor deze klassieker neergelegd.