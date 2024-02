Deel dit: Share App Mail Tweet

Bijna niemand vraagt nog subsidie voor een nieuwe elektrische auto aan

De aanschafsubsidie voor EV’s komt terecht bij veelverdieners, klaagt Natuur & Milieu. Nou, dat valt tegen, want er zijn nog maar weinig mensen die gebruikmaken van de SEPP.

De Subsidie Elektrische Personenauto’s Particulieren (SEPP) geldt voor nieuwe elektrische auto’s met een fiscale waarde tot 45.000 euro en bedraagt (net als in 2023) 2950 euro.

Budget nieuwe elektrische auto

In de pot zit dit jaar 58 miljoen euro, maar daar is nu, na een maand, slechts 2,8 miljoen van gebruikt, wat overeenkomt met 5 procent van het totaal. De animo is dus niet zo groot.

Afgelopen jaren ging het harder

In 2022 was op dit moment al zo’n 40 procent van de pot leeg, zo becijferde Jasper Verweij van Automotive MediaVentions. Vorig jaar lag dat percentage rond de 18 procent. En toen was er zelfs 9 miljoen euro meer budget.

Subsidie gebruikte EV’s

Overigens gaat het met de subsidie voor gebruikte elektrische auto’s beter. Van de 29,4 miljoen euro in de pot (3 miljoen euro minder dan in 2023) is nu 16 procent toegewezen. Dat is vergelijkbaar met vorig jaar.