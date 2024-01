Deel dit: Share App Mail Tweet

Wegenbelasting 2026: 3 elektrische auto’s die extreem duur worden om te rijden

Elektrische auto’s zijn doorgaans veel zwaarder dan modellen met een verbrandingsmotor. Simpelweg omdat ze een zware accu moeten meedragen. Als de regels omtrent elektrische auto’s hetzelfde blijven, betekent dit dat je voor sommige EV’s veel wegenbelasting gaat betalen.

Om een idee te geven van hoeveel wegenbelasting er voor een elektrische auto betaald kan worden, lichten we drie zware modellen uit de (binnenkort) op de Nederlandse markt te koop zijn.

Drie elektrische auto’s die extreem duur worden om te rijden door wegenbelasting

Natuurlijk rijdt niet iedere Nederlander in een grote dure auto. Eerder berekende we de wegenbelasting in 2026 ook al door voor een vrij gemiddelde Volkswagen ID.3. Wegenbelasting betalen moeten EV-gebruikers overigens vanaf 2025 al, maar in dat jaar krijgen ze nog 75 procent korting. De korting gaat over de basisprijs. Die basisprijs is hetzelfde als een bij een benzineauto. Voor de eenvoud kiezen we de provincie Zuid-Holland, in andere provincies kan je iets duurder of goedkoper uit zijn.

1. Lotus Eletre

De Lotus Eletre is een goede super-SUV waar we diep van onder de indruk zijn. Het nadeel van de elektrische auto is dat hij 2.640 kilogram weegt.

Het gewicht betekent dat je in 2026 535 euro per kwartaal betaald. Per jaar kost je Lotus Eletre aan wegenbelasting dus 2.140 euro!

2. Volvo EX90

Ook de Volvo EX90 is een zware jongen. De elektrische auto weegt 2.718 kilogram.

Per kwartaal ben je dan aan wegenbelasting in de provincie Zuid-Holland 561 euro kwijt. Per jaar kost de Volvo EX90 aan wegenbelasting 2.244 euro

3. BMW i7

De BMW i7 weegt 2.595 kilogram en is dus een erg zware sedan. Voor de auto ben je hetzelfde kwijt als voor de Lotus Eletre.

De gigantische bedragen maken maar weer duidelijk hoe tegenstrijdig de overheidsplannen zijn ten aanzien van elektrificering van het Nederlandse wagenpark. De invloed is nu al merkbaar. De verkoop elektrische auto’s stagneert door dreiging wegenbelasting.