Dit is wanneer het Turkse automerk Togg écht denkt naar Nederland te komen

Het Turkse automerk Togg pakt wederom uit op de grootste elektronicabeurs ter wereld, de Consumer Electronics Show (CES) in Las Vegas. En dat is best wonderlijk, want voorlopig heeft de fabrikant geen plannen om naar Amerika te komen. Autovisie spreekt met topman Gürcan Karakas op de CES over wanneer het merk echt naar Nederland komt.

Togg komt eind 2024 naar Nederland, lezen we op allerlei nieuwssites. “Wie zegt dat?”, lacht Gürcan Karakas.

Het Turkse merk Togg in Nederland

“Nee, serieus… We waren inderdaad eerst van plan om na Turkije te kiezen voor de typische EV-landen: Noorwegen, Zweden, Nederland. Maar in de laatste twee jaar zijn de ontwikkelingen in de grootste Europese landen zo hard gegaan, bijvoorbeeld op het gebied van infrastructuur, dat we onze plannen hebben omgegooid”, aldus de topman van Togg.

“Eind dit jaar komen we in Duitsland op de markt, daarna willen we naar Frankrijk. Ons debuut in Nederland hangt af van het succes daar. Ik kan je geen jaartal geven. Sorry”, zegt Karakas. Het is dus nog even afwachten wanneer we de eerste Togg in Nederland gaan zien.