Dit is waarom de kettinkjes onder een ambulance van levensbelang zijn

Wellicht heb je het wel eens gezien als je achter een ambulance rijdt. Onderaan, naast de wielen, hangen kettinkjes. In dit artikel leggen we je uit wat voor belangrijke functie deze hebben.

Op een gemiddelde werkdag waren er in 2023 692 ambulances nodig. In de avonden en weekenden is het nog drukker. Dit blijkt uit een jaarlijkse berekening van het RIVM. Omdat de voertuigen zo hard nodig zijn, mogen ze nooit stilstaan.

Kettinkjes onder een ambulance zijn van levensbelang

Dat een ambulance door kan rijden, kan van levensbelang zijn. Daarom moet je in het verkeer ook altijd ruimte maken als er een voorrangsvoertuig met sirenes aankomt. Een ambulance moet dus altijd zo snel mogelijk van A naar B komen, ook in slecht weer.

De kettingen onder een ambulance dienen daarom als sneeuwkettingen. De kettingen kunnen op de grond worden gelegd middels een knop en zitten altijd onder de auto. Met stalen schakelingen naar beneden kan de ambulance maximaal 50 kilometer per uur rijden. Door achteruit te rijden, komen de kettingen weer vrij en kan de bestuurder ze weer inklappen. Je vindt ze alleen bij de achterwielen.

Het begint langzaam steeds kouder te worden en dat betekent misschien ook wel sneeuw ❄️ Al onze ambulances zijn in de winter natuurlijk uitgerust met winterbanden. Daarnaast hebben ze bij de achterwielen sneeuwkettingen. Omdat wij altijd en onder alle weersomstandigheden de weg op gaan en de ambulances vrij zwaar zijn, zitten deze sneeuwkettingen vast aan de auto en kunnen met een druk op de knop tegen de achterwielen gedraaid worden. Als we dan gaan rijden draaien de kettingen onder de wielen. Door achteruit te rijden komen de kettingen weer vrij en kunnen we ze inklappen. Als we de kettingen gebruiken, kunnen we niet harder dan 50 km/h 🚑💨Meer weten over onze ambulances en wat we aan boord hebben? Volg dan onze #meeaanboordmaandag op ons Instagram kanaal @ravhollandsmidden!#ravhm #sneeuwkettingen #ambulancezorg #samenvoordebestezorg #ookindesneeuw Posted by RAVHM on Monday, December 2, 2019

De kettingen worden met name gebruikt in woonwijken. Tijdens gladde omstandigheden wordt hier vaak niet of later gestrooid en geschoven. De ambulance moet hier in noodsituaties wel kunnen komen. Ook sommige vrachtwagen zijn uitgerust met deze automatische sneeuwkettingen.

Een reguliere sneeuwketting kost veel tijd

Door deze kettingen bespaart de bestuurder van de ambulance een hoop tijd. Bij reguliere kettingen duurt meestal tussen de 10 en 30 minuten om het om de band te leggen, afhankelijk van verschillende factoren zoals het aantal wielen waarop ze moeten worden gemonteerd, de grootte van de banden en de ervaring van de bestuurder met het installeren van deze kettingen. Weten in welke landen je een sneeuwketting bij je moet hebben? Lees dan dit artikel.