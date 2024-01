Deel dit: Share App Mail Tweet

Gelekt! Dit is de nieuwe Lancia Ypsilon EV vanuit elke hoek

In februari trekken de Italianen het doek van de hagelnieuwe Lancia Ypsilon. Een EV die nieuw leven in het merk moet blazen.

Toch hoef je niet tot volgende maand te wachten om de elektrische auto te bekijken. Tijdens reclameopnames in Milaan werd de nieuwe EV gespot en verrassend goed op de foto gezet.

Foto’s Lancia Ypsilon gelekt

De huidige generatie staat op het Fiat 500-platform en de hatchbacks gaan in Italië nog steeds als warme broodjes over de toonbank. Als Italiaan rijd je de uitgaande Lancia Ypsilon nieuw al vanaf 15.700 euro. Van de iconische looks van dit model lijken we in de nieuwe Ypsilon EV weinig terug te zien.

(Afbeelding: Facebook / Masera) (Afbeelding: Facebook / Masera) (Afbeelding: Facebook / Masera) (Afbeelding: Facebook / Masera)

(Afbeelding: Facebook / Masera) (Afbeelding: Facebook / Masera) (Afbeelding: Facebook / Masera) (Afbeelding: Facebook / Masera)

Dat de nieuwe elektrische Lancia Ypsilon zijn basis deelt met de Stellantis-familie zoals de Opel Corsa Electric en Peugeot e-208 is daarentegen wel goed te zien. Tegelijkertijd heeft het merk zijn best gedaan er een eigen (wellicht ietwat druk) design van te maken. Dat blijkt ook uit beelden van het interieur, waar we een opvallend rond tafeltje in op de middentunnel spotten.

Nieuwe EV te water

Het is overigens niet de eerste keer dat de nieuwe Lancia Ypsilon werd gezien. Helaas voor het merk was de vorige ontmoeting met de pers een ietwat gênante vertoning. Een prototype raakte te water en terwijl autopaparazzi toekeken werd de Italiaanse EV uit het kanaal getakeld.