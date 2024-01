Deel dit: Share App Mail Tweet

Wolff ook komende drie jaar de baas van Formule 1-team Mercedes

Toto Wolff is ook de komende drie jaar teambaas van Mercedes in de Formule 1. De 52-jarige Oostenrijker heeft dat in een exclusief interview met The Telegraph bekendgemaakt. In het vernieuwde contract, dat loopt tot het einde van 2026, staan geen prestatieclausules. “Een prestatiecontract heb ik nooit gehad. Je vertrouwt elkaar of je vertrouwt elkaar niet en als aandeelhouders staan we op één lijn”, aldus Wolff.

Wolff is sinds 2013 betrokken bij het Formule 1-team van Mercedes en maakte de grote successen mee van het team, dat acht jaar op rij de constructeurstitel won en zeven individuele titels binnenhaalde met Lewis Hamilton (zes) en Nico Rosberg. Hij bezit 33 procent van de aandelen.

“Ik ben zelf aandeelhouder en wil de best mogelijke opbrengst voor mijn investering. Ik ben niet iemand die zich krampachtig aan zijn positie vastklampt als iemand anders het beter zou kunnen doen. Ik heb ook mensen om me heen die me op de vingers zouden tikken als ik dat wel zou doen”, zegt Wolff. “Na een goed gesprek hebben we besloten om er opnieuw voor te gaan.”

De afgelopen twee seizoenen is Mercedes overvleugeld door Red Bull, dat met Max Verstappen de Formule 1 domineert. Het Britse team van Wolff behaalde de laatste twee jaar slechts één GP-zege. “Ik ga de uitdagingen waar we vandaag de dag voor staan graag aan. Soms zijn die erg moeilijk, maar ik voel me goed en ik doe het met veel enthousiasme.”

ANP