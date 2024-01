Deel dit: Share App Mail Tweet

Europese Unie verplicht binnenkort paspoort voor elektrische auto’s

Het is een kop die complotdenkers ongetwijfeld doet bibberen. Een paspoort voor elektrische auto’s. Nou ja, voor EV-batterijen die erin zitten. De Europese Unie wil het binnenkort verplichten.

Het Britse Autocar meldt dat batterijpaspoorten vanaf februari 2027 verplicht worden voor elektrische auto’s, maar dat is minder erg dan het wellicht klinkt.

Idee van Europese Unie achter paspoort voor accu’s

Het doel van de Europese Unie is om inzichtelijker te maken waaruit de specifieke accu bestaat en hoe milieuvervuilend het is om hem te maken. Door een QR-code te scannen of het chassisnummer op te zoeken, moet productie-informatie over de batterij naar voren komen.

Dat gaat verder dan enkel een opsomming van de gebruikte hoeveelheid lithium, kobalt of nikkel. Het paspoort voor je elektrische auto zal ook aan moeten geven waar deze grondstoffen vandaan komen. Op deze manier moet bijna het hele productieproces herleidbaar zijn. Daarnaast moet af te lezen zijn hoeveel CO2 hierbij vrijkomt.

EV-fabrikanten kunnen beter keuzes maken

Fabrikanten van elektrische auto’s krijgen toegang tot al deze informatie over de batterij. Het winnen van grondstoffen zoals kobalt kent ethische vraagstukken. Door het paspoort voor EV-accu’s worden fabrikanten volgens de Europese Unie in staat gesteld duurzamere keuzes te maken.

Handig voor kopers van elektrische auto

Het batterijpaspoort kent nog meer voordelen. Zo wordt ook de staat van de accu in het paspoort bijgehouden. Als occasionkoper kun je ook door (een deel van) het paspoort bladeren. Op deze manier kun je zien hoe het met de batterij gesteld is en voorkom je een miskoop. Handig, want op dit moment is een slechte accu (en de hoge kosten die komen kijken bij reparatie of vervanging) nog een groot punt van zorg voor mensen die een gebruikte elektrische auto overwegen.

Welke informatie daarnaast precies in het paspoort voor EV-accu’s moet komen te staan is nog niet duidelijk. De Europese Unie heeft een speciale projectgroep in het leven geroepen waar onder meer BMW en Audi aan meewerken om het batterijpaspoort verder vorm te geven.

