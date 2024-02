Deel dit: Share App Mail Tweet

Waarom de Europese Ford Mustang meer dan 10 procent vermogen mist

Afgelopen donderdag maakten we de Nederlandse prijs van de Ford Mustang bekend. Toen we in de prijslijst van de Amerikaan doken, klopte er iets niet. De krachtigste Mustang heeft minder pk’s dan we in eerste instantie dachten.

Tijdens de introductie van de achtste generatie Ford Mustang vertelden we de Autovisie-lezer dat de 5,0-liter V8 in de Dark Horse (de sterkste variant) goed is voor 500 pk en 567 Nm aan koppel. Dit blijkt echter niet te kloppen.

Ford Mustang in Europa

Althans, voor Europa. In Amerika levert de krachtigste versie van de huidige generatie Ford Mustang 500 horsepower. Op de Nederlandse prijslijst staat dat de muscle car 453 pk heeft. Een verschil zien we ook bij de GT. Dat model levert bij ons 446 pk en buiten Europa 480 pk. Waar komt dit verschil vandaan?

Ford Nederland laat aan Autovisie weten dat dit verschil in vermogen in de prijslijst inderdaad klopt. Het is zelfs groter dan je in eerste instantie denkt. De 500 hp die in Amerika in het boekje staat is omgerekend 507 pk voor de Dark Horse (met performance-uitlaat). Het verschil is dus 54 pk.

Waarom?

Dit verschil van meer dan 50 pk bij de Ford Mustang Dark Horse is enkel te danken aan partikelfilters. “In Europa moet er een extra partikelfilter toegevoegd worden om aan de Euro 6.2-eisen te voldoen. Dit heeft helaas effect op het vermogen”, laat Ford Nederland aan Autovisie weten.

Vorige Ford Mustang

Hoewel 54 pk minder een fors vermogensverlies is, houdt de Dark Horse er nog genoeg over om een echte muscle car genoemd te worden. Autovisie reed in 2021 met de Ford Mustang Mach 1 en Shelby GT500. In onderstaande video zie je hoeveel plezier er met de Amerikanen te beleven valt.