Elektrificatie? Mazda zet nieuw wankelmotor-team op

Veel autofabrikanten zetten in op elektrische auto’s, maar sommige merken willen heel andere auto’s bouwen. Mazda laat zich van hun eigenwijste kant zien en zet een team met nieuwe wankelmotor-ingenieurs op.

Mazda is altijd al een eigenwijs merk geweest, mede door de wankelmotor. Ondanks dat de soort krachtbron niet altijd een succes bleek, heeft Mazda nog steeds auto’s in productie met een draaiende driehoek. Er ligt een rotatiemotor als range extender in de MX-30 eSKYACTIV R-EV maar ook in liefhebbersauto’s als de RX-7.

Wankelmotor van Mazda

Met steeds meer elektrificatie is de wankelmotor nog lang niet dood, als het aan Mazda ligt. Het nieuwe team ingenieurs dat aan de techniek gaat werken, bestaat uit 36 knappe koppen.

Een sportwagen

De technici gaan zich naar verluidt met name richten op een wankelmotor als range-extender. Het team is dus niet gericht op een aandrijfmotor voor een sportwagen als de Mazda RX-9.

⚙️ Wat is een wankelmotor? Een wankelmotor is een type verbrandingsmotor dat werkt door een driehoekige rotor binnenin een ovaalvormige behuizing te laten draaien. De rotor beweegt in een continu cirkelvormige beweging, waardoor er compressie en verbranding plaatsvindt in verschillende delen van de behuizing. In vergelijking met de traditionele zuigermotoren heeft een wankelmotor minder bewegende delen en kan hij gemakkelijker hogere toerentallen bereiken. Dit zorgt voor een soepelere en krachtigere prestatie. Daarentegen verbruikt een wankelmotor veelal meer brandstof en olie, al is dit bij nieuwe (Mazda-)motoren vaak niet meer het geval.

Althans, eerder liet Mazda de Concept Iconic SP zien. Deze auto heeft een wankelmotor-systeem dat verschillende brandstoffen zoals waterstof kan verbranden en elektriciteit opwekt. Kortom, een soort range extender in een sportwagen.​

Liefhebbers hopen natuurlijk dat er nog een sportwagen met wankelmotor van de Japanse productieband rolt.