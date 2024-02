Deel dit: Share App Mail Tweet

Dit is de eerste nieuwe Lancia in dertien jaar!

Lancia vertrok in 2017 uit Nederland en trok zich met de nu dertien jaar oude Ypsilon strategisch terug op de thuismarkt. Met deze nieuwe Ypsilon komt aan die zelfisolatie een einde.

Eigenlijk kun je best stellen dat Lancia al in 2011 de aftocht blies, want in een uiterste wanhoopspoging om de verkopen op te krikken, besloot het Italiaanse merk toen Chrysler-modellen te ‘ver-Lancia’en’.

Stellantis en Lancia en de nieuwe Ypsilon

Toen moederbedrijf Fiat Chrysler Automobiles (FCA) opging in het fusieconcern Stellantis, vroegen we ons dan ook meteen af wat er met het geplaagde merk zou gebeuren.

Net als Alfa Romeo, Fiat en Maserati was Lancia jarenlang min of meer aan z’n lot overgelaten, met vanuit FCA nauwelijks investeringen in nieuwe modellen.

Stellantis had de stekker uit Lancia kunnen trekken, maar toch besloot het concern dat niet te doen. Net als Alfa Romeo en DS heeft Lancia tien jaar de tijd gekregen om zich te bewijzen.

Drie nieuwe modellen

Daarvoor zijn drie modellen in stelling gebracht: deze nieuwe Lancia Ypsilon, de Gamma (een coupé-SUV die voor 2026 op het programma staat) en de Delta (die voor 2028 staat ingepend).

Bekende eCMP-architectuur

Voor de Ypsilon heeft Lancia gekozen voor de eCMP-architectuur van onder meer de Jeep Avenger, Opel Corsa Electric, Opel Mokka Electric, Peugeot e-208 en Peugeot e-2008.

Het is dus logisch dat de auto dezelfde specificaties krijgt: 156 pk, een 51 kWh-batterij en een range van iets boven de 400 kilometer. Snelladen gaat met 100 kW maximaal.

Sportieve Ypsilon HF

De elektrische Ypsilon krijgt later gezelschap van een mild-hybrid met 100 pk uit een 1,2-liter driecilinder met geïntegreerde startmotor/generator. In 2025 volgt een snelle, elektrische Ypsilon HF, met 240 pk.

Gelimiteerde editie

De Ypsilon debuteert als Edizione Limitata Cassina, een tot 1.906 stuks gelimiteerde introductieversie, die is aangekleed door de beroemde Italiaanse meubelfabriek Cassina.

De stoelen van de Lancia Ypsilon Edizione Limitata Cassina zijn bekleed met geribd fluweel in donderblauw. Een kleur die terugkomt op delen van het dashboard. Grappig is het ‘koffietafeltje’, zoals Lancia dat noemt.

De helft die het dichtst bij de voorpassagiers hangt, is in de Cassina-editie met leer bekleed. Direct onder de fysieke knoppen van de airconditioning en de geluidsinstallatie zit de draadloze telefoonlader.

Ypsilon heeft historische Lancia-kenmerken

Bekijk je de Ypsilon van de buitenkant, dan valt het Opel Corsa/Peugeot 208-silhouet op. Toch heeft Lancia een interessante eigen creatie weten neer te zetten.

De neus van de Ypsilon wordt gedomineerd door twee elementen: de gedeconstrueerde ‘grille’, die met drie verlichte LED-strips het traditionele Lancia-rooster in herinnering brengt, en de vier vlakjes daaronder.

Die doen denken aan de luchtroosters in de bumper van de Fulvia Coupé Rallye HF en Fulvia Sport Zagato. Aan de achterkant vallen de ronde, Stratos-achtige lichtunits op.