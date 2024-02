Deel dit: Share App Mail Tweet

Rolls-Royce krijgt concurrentie van Chinese autobouwer

Rolls-Royce is in alle opzichten een uniek automerk met extreem luxe auto’s die niet te evenaren zijn. Toch gaat een Chinese autobouwer het proberen. Great Wall Motor (GWM) laat een schets zien van een auto die sterk lijkt op een model van het Britse automerk.

GWM is in Nederland nog vrij onbekend. Wel reden we bij Autovisie al eerder met een model van de fabrikant. In deze video stellen we je voor aan de Wey 03.

Great Wall Motor (GWM) ZX

De auto waarmee GWM een concurrent van Rolls-Royce wil worden, is de ZX (codenaam). Het conceptmodel is naar verluidt 5,5 meter lang en lijkt erg op de Rolls-Royce Spectre.

📰 Gratis Autovisie Nieuwsbrief Wil je op de hoogte blijven van al het autonieuws? Abonneer je dan op onze Autovisie-nieuwsbrief!

Vooralsnog is dit de enige informatie rondom de auto. Of het model ooit überhaupt naar Europa komt, is de vraag. Daarbij zal een auto van GWM niet zo snel met een Rolls-Royce kunnen concurreren.

Rolls-Royce Spectre

In onderstaande video neemt Autovisie-hoofdredacteur Jaco Bijlsma je mee in de Spectre. Hij vertelt waarom zelfs een elektrische auto van het merk erg bijzonder is.