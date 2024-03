Deel dit: Share App Mail Tweet

Verstappen begint het snelst aan tweede raceweekend in Djedda

Max Verstappen heeft ook aan het begin van het tweede raceweekend van dit seizoen laten zien hoe snel hij met zijn Red Bull is. In de eerste vrije training in Djedda klokte de drievoudig wereldkampioen in de Formule 1 de beste tijd (1.29,659), op een kleine twee tienden van een seconde gevolgd door de Spanjaard Fernando Alonso. Verstappens teamgenoot Sergio Pérez kwam vlak daarachter tot de derde tijd.

Verstappen was vorige week in de drie trainingen voor de openingsrace in Bahrein nog niet de snelste, maar won vervolgens zowel de kwalificatie als de hoofdrace met overmacht.

Later op donderdag krijgt Verstappen in de tweede vrije training in het Saudische Djedda weer de kans om te laten zien hoe goed hij is. Zaterdag volgt de race.

ANP