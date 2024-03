Deel dit: Share App Mail Tweet

Bijtelling (elektrische) auto: dit betaal je in 2024, 2025 en 2026

Als je een ‘auto van de zaak’ hebt, en je meer dan 500 kilometer per jaar privé rijdt, krijg je te maken met bijtelling. Voor brandstofauto’s bedraagt dit 22 procent van de nieuwwaarde, maar niet voor iedere auto bedraagt het dit percentage. In dit artikel duiken we in de bijtelling van (elektrische) auto’s.

Naast dat EV’s voordelen hebben met bijtelling, geldt dit ook voor youngtimers. Bijvoorbeeld bij deze leuke occasions bedraagt het percentage 35 procent van de huidige verkoopwaarde.

Bijtelling elektrische auto

Ook voor elektrische auto’s betaal je veel minder bijtelling dan voor een nieuwe brandstofauto. Voor een EV bedraagt het percentage voor de eerste 30.000 euro 16 procent van cataloguswaarde. Dit geldt tot en met 2024. In 2025 bedraagt dit percentage 17 procent. Vanaf 2026 is het bijtellingstarief voor elektrische auto’s gelijk aan dat van auto’s met een verbrandingsmotor. Tenminste, als er geen nieuwe regelgeving komt.

Overigens betekent dit niet dat iedereen met een elektrische auto in 2026 bijtelling moet betalen. Het percentage is altijd hetzelfde voor 60 maanden lang. 2025 is het laatste jaar om tegen een gereduceerd bijtellingstarief een nieuwe elektrische auto te krijgen. Die kan je dan nog 5 jaar met 17 procent rijden.

Is de (elektrische) auto meer dan 30.000 euro, dan geldt voor het resterende bedrag (kosten auto min 30.000 euro) 22 procent bijtelling.

Zo wordt bijtelling betaald

Bijtelling wordt, als je werknemer bent, bij de inkomstenbelasting geheven en valt onder ‘loon in natura’. Je betaalt dus inkomstenbelasting over de bijvoorbeeld 16 procent.

Voorbeeld elektrische auto

Stel je hebt een elektrische auto van 30.000 euro met 16 procent bijtelling, dan wordt er 4.800 euro per jaar bij je inkomen opgeteld. Hier moet dus inkomstenbelasting over betaald worden.

Ben je ondernemer, dan moet je in dit geval de 4.800 euro optellen bij de winst en vervolgens er dus ook belasting over betalen.