BBC: onderzoek naar baas FIA om bemoeienis straf Alonso

De internationale autosportfederatie FIA onderzoekt of voorzitter Mohammed Ben Sulayem vorig jaar de uitslag van de Grote Prijs van Saudi-Arabië in de Formule 1 heeft beïnvloed. Dat meldt de BBC.

Volgens een klokkenluider heeft Ben Sulayem aangedrongen om een tijdstraf van 10 seconden voor Fernando Alonso (Aston Martin) ongedaan te maken. Die bewering zou in een rapport staan dat in het bezit is van de ethische commissie van de FIA. De BBC zou het rapport hebben ingezien.

Alonso eindigde uiteindelijk niet als vierde maar derde in Saudi-Arabië omdat de straf werd ingetrokken. Het rapport van de ethische commissie van de FIA wordt binnen vier tot zes weken verwacht. Ben Sulayem en de FIA willen voorlopig niet reageren op het nieuws van de BBC.

ANP