Deze degelijke vijfdeurs occasion koop je voor 10.000 euro

Je hebt een auto nodig, een vijfdeurs hatchback is handig, waarvan je zorgeloze betrouwbaarheid verwacht. Je bent verstandig genoeg om te snappen dat populariteit de prijzen opdrijft. Voor je budget van tien mille laat je de bestsellers dus lekker staan.

Het aanbod aan occasions is enorm. Bij een dealer, via Gaspedaal.nl, een gespecialiseerde site en zelfs op Facebook, overal kun je tweedehands auto’s vinden. Autovisie selecteert wekelijks de drie beste occasions in een segment.

Occasion voor 10.000 euro

Ditmaal gaan we op zoek naar een degelijke eerste occasion voor maximaal 10.000 euro. Vandaag lichten we de derde occasion uit. Vind je de Honda Civic niets? Kijk dan naar de occasions van donderdag en zaterdag

Honda Civic (2012-2017)

Door de jaren heen was Honda niet bepaald consequent in de stilering van de verschillende Civic-generaties. Sommige waren bepaald ‘zouteloos’, maar juist deze is in vormgeving lekker onderscheidend. Denk aan ‘verborgen’ achterste deurgrepen, een tweedelige achterruit en een sterke wigvorm. Toch past hij kwalitatief prima in deze vergelijking. De Civic rijdt zoals verwacht uitstekend, met een prima weggedrag. Daarvóór moet je wel even de startknop links (!) op het dashboard vinden. Hij is wel lekker ruim en heeft zelfs 456 liter bagageruimte.

De 1.4 is krachtig genoeg, draait als een naaimachientje en verbruikt 1 op 13 á 14. In Zwaag staat een spierwitte 1,4 ‘Comfort’ (2012, 147.490 km) voor 9.999 euro bij een autobedrijf.

Hier moet je op letten bij de occasion

Een losgetrilde accuklem kan elektronische euvels veroorzaken, maar als je die klem gewoon goed vastzet, is het over. ‘Rook’ uit de ventilatieopeningen is condens. Even de airco uitzetten, na een paar minuten is het opgelost. Als de Civic bijvoorbeeld bij inparkeren hard tegen een trottoirband rijdt, dan ‘denkt’ de auto dat er een aanrijding is. De benzinetoevoer wordt dan afgesloten, om brand te voorkomen.

De schakelaar die omgezet moet worden om dit op te lossen is lastig te bereiken, maar het is wel zó op te lossen. Pech? Nee!