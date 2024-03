Deel dit: Share App Mail Tweet

Dit is waarom iedere Mercedes een schietstoel-functie heeft

Duitsers maken geen grappen, zo luidde de reclame van de Opel Karl in 2016. Bij Mercedes denken ze hier heel anders over. Autovisie vindt een grappige feature in de nieuwe EQB: de schietstoel.

De nieuwe generatie van het MBUX-systeem, het infotainmentsysteem van Mercedes, kan veel doen middels stembediening. Zo kan je met je stem het navigatiesysteem instellen, de ramen openen of de temperatuur in de auto aanpassen. Maar er is veel meer mogelijk.

Schietstoel Mercedes-Benz

We wisten al dat het infotainment-systeem van Mercedes grappen kan maken. Echter, de schietstoel-functie kwamen we bij toeval tegen. Als je de stembediening activeert en zegt: “Hey Mercedes, activeer schietstoel”. Dan gaat de stemassistent ook daadwerkelijk aftellen. Na twee seconden laat de auto weten dat het een grapje is.

MBUX

De EBQ is niet de enige auto van het merk met deze schietstoel-grap aan boord. Het is onderdeel van het MBUX-systeem dat je in iedere nieuwe Mercedes vindt, of je nu een S-klasse of een A-klasse rijdt. In onderstaande video vertelt Autovisie-redacteur Remco Slump je alles over het infotainmentsysteem in de nieuwe E-klasse.