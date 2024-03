Deel dit: Share App Mail Tweet

Onderzoek met slecht nieuws voor Nederland: 10 gevaarlijkste Europese landen om te rijden

Autorijden brengt altijd risico’s met zich mee. Ondanks dat je zelf zo goed en veilig mogelijk rijdt, kan er altijd een ongeluk gebeuren. In sommige landen is het risico op een dodelijk ongeval groter dan in andere landen. Dit zijn de tien gevaarlijkste Europese landen om te rijden.

Vignette Switzerland analyseerde de cijfers van de dodelijke ongelukken op de Europese wegen. Deze cijfers worden bijgehouden door de European Transport Safety Council.

Onderzoek tien gevaarlijkste Europese landen om te rijden

Er wordt gekeken naar hoeveel verkeersdoden er vallen per miljoen inwoners. Hoewel dit cijfer een beeld geeft van de gevaarlijkste Europese landen om te rijden, moet er een kanttekening bij geschetst worden. In landen waar meer auto wordt gereden, en bijvoorbeeld het openbaar vervoer minder in trek is, is de kans groter dat er meer ongelukken per miljoen inwoners plaatsvinden. Een cijfers van de verkeersslachtoffers per miljoen actieve bestuurders is er niet.

Slechts nieuws voor Nederland en Malta

De cijfers in het onderzoek naar de gevaarlijkste Europese landen om te rijden zijn van 2022. Het goede nieuws is dat ten opzichte van 2012 nagenoeg ieder land veiliger is geworden om in te rijden. Bijna overal is het aantal verkeersdoden per miljoen inwoners gedaald. Echter, in twee landen is het aantal verkeersdoden gestegen: Malta (131,52 procent) en Nederland (7,84 procent).

Het gevaarlijkste Europese land om te rijden

Desondanks behoren Nederland en Malta niet tot de gevaarlijkste Europese landen om in te rijden. Op de eerste plek staat Roemenië. In 2012 overleden er per miljoen inwoners 95,62 mensen in het verkeer. In 2022 is dit aantal 85,81. Dat is een stuk minder, maar nog steeds het hoogste van Europa.

Positie Land Verkeersdoden per mln inwoners (2012) Verkeersdoden per mln inwoners (2022) Percentage verandering 2012-2022 1 Roemenië 95,62 85,81 -10,26% 2 Servië 95,01 82,65 -13,01% 3 Bulgarije 82,62 77,64 -6,02% 4 Kroatië 91,91 71,20 -22,53% 5 Portugal 68,11 62,30 -8,53% 6 Griekenland 87,51 60,71 -30,63% 7 Letland 86,69 60,24 -30,51% 8 Luxemburg 64,78 55,78 -13,89% 9 Hongarije 60,76 55,22 -9,12% 10 Italië 61,71 53,70 -12,97%

Kijken we naar Nederland, dan overlijden hier minder dan de helft van de mensen per miljoen inwoners in het verkeer (41.90) in vergelijking met Roemenië. Ga je dit voorjaar of deze zomer op vakantie? Let dan dus extra goed op in deze gevaarlijkste Europese landen om te rijden en zorg dat je de verkeersregels weet van de landen die je gaat bezoeken.