In beeld: de ontwikkeling van de nieuwe Renault 5

Renault heeft het doek getrokken van de nieuwe 5. Het design lijkt veel mensen aan te spreken. Inmiddels staan er al meer dan 50.000 potentiële kopers op de wachtlijst. Autovisie duikt in de ontwikkeling van het design.

In dit artikelen kijken we naar de designontwikkeling van de nieuwe elektrische auto en zien we wat er over is gebleven van het eerste conceptmodel.

De klassieke Renault 5

De oorsprong van de nieuwe 5 ligt al meer dan 40 jaar achter ons. In 1972 kwam de eerste generatie van het kleine hatchback op de markt.

Eerste generatie Renault 5. (Afbeelding: Renault) Tweede generatie Renault 5. (Afbeelding: Renault)

In 1984 werd die R5 vervangen door een tweede generatie. Dat model ging in 1996 uit productie.

De nieuwe Renault 5 e-tech

Pas veel later, januari 2021, horen we opnieuw van de Renault 5. Echter, het idee lag al jaren op tafel. Zo liet hoofddesigner Laurens van den Acker aan Autovisie weten.

Desondanks is het studiemodel van de 5 in enkele maanden ontwikkeld. Die lijkt ook nog eens erg op het productiemodel.

Het heeft nog twee jaar geduurd totdat we meer dan de 5 wisten.

Een sneakpreview

Lezers van Autovisie Magazine konden in de zomer van 2023 al een preview zien van het daadwerkelijk productiemodel. We namen namelijk een kijkje in de preproductie-fabrikiek in Technocentre, het gigantische onderzoekscentrum van Renault.

Door het rondje in de fabriek wisten we dat de led-indicator op de motorkap daadwerkelijk in productie zou gaan en dat de Renault 5 voorzien is van schijfremmen rondom en 18 inch wielen. Ook konden we al concluderen dat het uiteindelijke productiemodel veel lijkt op het conceptmodel.

Het productiemodel van de Renault 5

Eind februari was het dan zover, we reisden af naar Parijs om voor het eerst kennis te maken met de nieuwe Renault 5 e-tech. In onderstaande foto’s zie je alle details van het model.

Nog niet genoeg van de Renault 5 gehad? Bekijk dan ook de video waarin we naast alle uiterlijke details ook de technische specificaties bespreken.