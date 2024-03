Deel dit: Share App Mail Tweet

Meerijden naast Max Verstappen: het krankzinnige nieuwe circuit van Saoedi-Arabië

Saoedi-Arabië is bezig met een nieuw circuit waar sterren als Max Verstappen moeten rijden voor de Formule 1. De naam van het circuit is Qiddiya en het wordt een krankzinnige locatie.

“De grenzen van de autosport tot het uiterste verleggen”, dat is het doel van de ontwikkelaars. Echter, niet alleen de grenzen van de motorsport worden verlegd. Qiddiya is namelijk een complete entertainmentstad die gebouwd wordt. Een soort Las Vegas in het Midden-Oosten.

Qiddiya Saoedi-Arabië

De entertainmentstad ligt niet ver van Riyad, de hoofdstad van het land. Een belangrijk onderdeel van de stad wordt het Qiddiya-circuit waar onder andere de Formule 1 gereden moet worden. Het circuit is immers ontworpen door Hermann Tilke, F1-ontwerper, en coureur Alexander Wurz.

Rijden naast Max Verstappen

In een video van Qiddiya Saoedi-Arabië is te zien dat je tijdens de race in een achtbaan naast het circuit kan zitten. Hierdoor rijd je mee met rijders als Max Verstappen. Langs de belangrijkste rechte stukken van het circuit komt de achtbaan.

De racebaan zelf moet een van de spannendste worden. Zo zijn er extreme hoogteverschillen op het Qiddiya-circuit. In de openingsbocht is een stijging van het asfalt gelijk aan dat van een gebouw met 20 verdiepingen, zo’n 108 meter hoog. Dat is toch wat anders dan het 8,9 meter hoogteverschil van het circuit van Zandvoort.

In totaal zullen er tijdens de grand prix 21 bochten zijn. Het circuit van Saoedi-Arabië kan volgens de ontwikkelaars makkelijk aangepast worden. Gecombineerd met een deel stratencircuit zal Qiddiya de langste racebaan van de wereld hebben.

Naast Max Verstappen zitten in een achtbaan tijdens de grand prix van Qiddiya kan als alles volgens plan verloopt in 2027 al. Klein nadeel voor de fans, tijdens de wedstrijd zal geen biertje gedronken mogen worden. Alcohol is streng verboden in Saoedi-Arabië. Al kunnen buitenlandse diplomaten sinds kort in Riyad bij een winkel drank kopen. Wellicht mogen toeristen in 2027 meer dan de eigen moslimse bevolking. In onderstaande video zie je hoe ver ze al met de bouw van Qiddiya zijn.