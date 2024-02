Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze betaalbare Renault 5 is klaar om bestseller te worden

Klik hier wanneer de video niet wordt getoond

Een (elektrische) opvolger ontwikkelen voor een succesvol model, het is iets waar veel fabrikanten mee worstelen. Renault doet voor hoe het moet en stuurt de 5 met een dubbele opdracht de wereld in.

“Renault was op zoek naar een opvolger voor de Zoe en de Clio”, laat hoofd-designer Laurens van den Acker weten. Echter, het budget om twee volledig nieuwe modellen te ontwikkelen, was er niet. De oplossing: een nieuwe 5.

Renault 5

Niet alleen de naam van de Renault 5 is identiek aan de inmiddels oldtimer waarvan het merk zo’n 7,3 miljoen exemplaren verkocht. Ook hebben de auto’s een overeenkomstig doel: betaalbaar en veelzijdig vervoer voor een zo breed mogelijke doelgroep. Wat design betreft weet Renault in ieder geval goed op het sentiment in te spelen. Niet alleen de carrosserievorm lijkt op dat van zijn voorouders, ook verwerkt Renault meerdere designkenmerken waarmee het naar het verleden verwijst.

Zo is de dagrijverlichting gebaseerd op de mistlampen van de Renault 5 Turbo en is er op de motorkap een laadindicator te vinden op de plek waar bij de klassieker koude lucht aangezogen wordt door een brandstofmotor. Dat is vandaag de dag niet meer nodig.

Aandrijflijnen

Onder de motorkap van de Renault 5ligt een elektromotor die de voorwielen aandrijft. Deze is goed voor 95 120 of 150 pk. De instapper is met name gericht op de deelauto-markt en beschikt niet over een snellader noch bidirectioneel laden. Met het 40 kWh-accupakket bedraagt de range 300 kilometer. De 120 pk-versie heeft dezelfde batterij maar kan wel snelladen tot 80 kW en bidirectioneel laden.

Het topmodel, de 150 pk Performance, heeft een groter 52 kWh accupakket en 100 kilometer aan range meer. Deze Renault 5 kan met 100 kW snelladen en ook bidirectioneel laden. Van 0 naar 100 sprint het model in minder dan 8 seconden en de topsnelheid ligt op 150 kilometer per uur.

Wie meer sportiviteit wil, kan bij Alpine aankloppen voor een A290. Het Renault 5-topmodel weegt 1.450 kilogram, de versies met kleiner accupakket wegen 100 kilogram minder. Ongeacht het model, laden kan altijd met 11 kW aan de openbare laadpaal.

Betaalbaar

De goedkoopste Renault 5 is er vanaf zo’n 25.000 euro. Wat de prijs is van de, veel aantrekkelijkere, 120 pk- en 150 pk-varianten wordt verder richting de marktintroductie duidelijk. September van dit jaar wordt de 5 in Nederland gelanceerd.