Deel dit: Share App Mail Tweet

Dit is de Auto van het Jaar 2024

De Renault Scenic heeft de titel Auto van het Jaar 2024 binnengesleept. De EV kreeg van de vakjury de meeste stemmen.

Op alfabetische volgorde wordt per land de puntenwaardering van de 59 Europese vakjournalisten bekendgemaakt. De Nederlandse inbreng in de verkiezing bestaat uit drie juryleden: Autovisie-hoofdredacteur Jaco Bijlsma en De Telegraaf/Autovisie-redacteur Peter Hilhorst en Frank Buma als vertegenwoordiger van de ANWB.

Auto van het Jaar 2024

De Renault Scenic E-Tech Electric kreeg tijden de Auto van het Jaar-verkiezing 329 punten. Ook de meeste stemmen van Nederland gingen met 26 punten naar de Franse elektrische auto.

Klik hier wanneer de video niet wordt getoond

Wil je weten hoe duur de Renault Scenic is en in welke uitvoeringen je hem kan bestellen? Kijk dan in deze Duik in de Prijslijst.

Renault Scenic of BMW 5-serie

De BMW 5-serie deed het ook niet slecht in de puntentelling. Het model kreeg 308 punten en staat daarmee op plek twee van de Auto van het Jaar-verkiezing van 2024.

Op de derde plek is de Peugeot 3008 geëindigd, de vierde plek is voor de Kia EV9 en de top vijf wordt afgesloten door de Volvo EX30.

Autovisie Nieuwsbrief Wil je op de hoogte blijven van al het autonieuws. Abonneer je dan op de gratis Autovisie-nieuwsbrief.

De eerste Chinese auto ooit in de Auto van het Jaar-verkiezing eindigt op de zesde plek. De laatste plek, in het lijstje finalisten, is voor de Toyota C-HR.

Kandidaten Auto van het Jaar

In onderstaande video neemt Autovisie-redacteur Peter Hilhorst je mee langs alle kandidaten voor de felbegeerde titel.