Auto van het Jaar 2024: bekijk hier de live-onthulling

De ontknoping van de belangrijkste autoverkiezing van het jaar is vandaag om 8.00 uur. De BMW 5 Serie, BYD Seal, Kia EV9, Peugeot 3008, Renault Scenic, Toyota C-HR en Volvo EX30 strijden om de felbegeerde titel ‘The Car of the Year 2024’. Kijk live mee naar de onthulling in Genève. Wat wordt de auto van het jaar?

Om klokslag 8.00 uur start de officiële ceremonie van de Auto van het Jaar 2024. Op alfabetische volgorde wordt per land de puntenwaardering van de 59 Europese vakjournalisten bekendgemaakt. De Nederlandse inbreng in de verkiezing bestaat uit drie juryleden: Autovisie-hoofdredacteur Jaco Bijlsma en De Telegraaf/Autovisie-redacteur Peter Hilhorst en Frank Buma als vertegenwoordiger van de ANWB.

Hoe werkt Car of the Year?

De vakjury telt 59 onafhankelijke journalisten uit 22 landen. Ze hebben elk 25 punten te vergeven, aan minimaal 5 auto’s en met een maximum van tien punten per auto. Die maximale score mag eenmaal gegeven worden.

Kanshebbers Auto van het Jaar Bijlsma: “Eind vorige week moest de jury na een intensief testprogramma de voorkeuren inzenden. Een torenhoge favoriet is dit jaar moeilijk aan te wijzen, want er zijn meerdere kanshebbers. De Renault, de Peugeot, de Volvo of toch de BYD?”

Autovisie is grondlegger en een van de negen organiserende titels van de Auto van het Jaar-verkiezing. De eerste titel werd in 1964 uitgereikt aan de Rover 2000. Vorig jaar won de Jeep Avenger.

Wat betekent de Auto van het Jaar-titel?

De titel ‘The Car of the Year’ is een uitstekende graadmeter voor het uiteindelijke (verkoop)succes van een auto. Om te kunnen winnen moet een auto minimaal twaalf maanden op de markt zijn. Voor fabrikanten is de prestigieuze titel een belangrijke marketingtool om hun product mee aan te prijzen.

