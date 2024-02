Deel dit: Share App Mail Tweet

Dit is het daadwerkelijke verbruik Toyota C-HR GR Sport

Autovisie test niet alleen elektrische auto’s op hun actieradius en verbruik, ook bij benzine en hybride auto’s meten we wat ze in praktijk verbruiken. Ditmaal testen we hoe zuinig de nieuwste Toyota C-HR GR Sport is.

Het verschil tussen de fabrieksopgave en het daadwerkelijke verbruik is bij sommige auto’s groot. Om deze reden test Autovisie het echte gemiddelde verbruik in de praktijk met bijvoorbeeld airco en radio aan. Zo weet jij beter hoe zuinig de auto echt is.

Toyota C-HR GR Sport

Autovisie rijdt de Toyota C-HR GR Sport met 2,0-liter viercilinder. Deze krachtbron werkt samen met een elektromotor die gekoppeld is aan een 1,4 kWh accupakket. De twee motoren samen zorgen voor 197 pk.

Het daadwerkelijke verbruik

De C-HR blijkt zelfs bijna 200 pk een zuinigheidswonder. Volgens de WLTP-meetmethode moet de auto 1 op 20 verbruiken.

Toyota WLTP-verbruik gemiddeld 4,9 l/100 km Gemeten verbruik 4,9 l/100 km Actieradius WLTP/Gemeten 878 km Milieulabel C CO2-emissie 111 g/km

Tijdens de normronde wist de Toyota C-HR exact het opgegeven verbruik te halen. Een goede prestatie.

De verbruiksronde

Autovisie test zelf in Nederland onafhankelijk het verbruik tijdens de Autovisie dubbeltest. Let op, het verbruik kan variëren want is afhankelijk van je rijstijl maar ook weersomstandigheden en nog veel meer factoren.

