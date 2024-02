Deel dit: Share App Mail Tweet

Covermodel: Jaguar XJ12 – Lang gewacht en stil gezwegen

Na een ontwikkelingsperiode van maar liefst 14 jaar(!) trekt Jaguar in 1986 eindelijk het doek van de 4e generatie XJ. De Autovisie-lezer die de jaren 80 bewust heeft meegemaakt, kan zich de perikelen rond deze XJ40 misschien nog herinneren.

Na een vliegende start in 1972 wordt het project geplaagd door financiële misère en managementblunders bij moederbedrijf British Leyland en komt het eind jaren 70 op een laag pitje te staan. Jaguar weet gelukkig de regie te behouden en vanaf 1980 komt de ontwikkeling goed op stoom. De deadline van 1984 wordt niet gehaald; voor meer finetuning zijn nog twee jaren extra nodig.

Jaguar XJ12

Toch komt de XJ zijn eerste jaren niet probleemloos door en loopt Jaguars kwaliteitsreputatie een fikse deuk op. De V12 is dan nog nergens te bekennen. Over de totstandkoming daarvan doen enkele leuke anekdotes de ronde. Jaguar ziet bij aanvang van het XJ40-project weinig toekomst voor zijn dorstige V12, vanwege de net uitgebroken oliecrisis. Uit angst om op termijn een Rover V8 te moeten inbouwen, zou de motorruimte van de XJ40 bewust te klein zijn gehouden, zodat deze er niet in past.

Later wordt dit genuanceerd door een oud-technicus die beweert dat de V8 wel degelijk past, maar dat het is stilgehouden en niemand van BL de moeite heeft genomen het na te meten… De enorme V12 past daarentegen zeker niet. Maar dan is daar de economische hoogconjunctuur van de jaren 80 en blijkt de animo voor de V12 springlevend. Jaguar belooft aan iedereen die ernaar vraagt dat er hard gewerkt wordt aan een XJ40 V12. Ter overbrugging blijft de oude XJ12 Series III leverbaar. Nieuwe eigenaar Ford is echter ontevreden over de voortgang van het V12-project en stuurt het terug naar de tekentafel. De gehele carrosserie wordt aangepakt, voornamelijk onderhuids en de ‘gewone’ XJ profiteert daar meteen van mee. Tegelijkertijd wordt de sterk verouderde productielijn van Jaguar compleet vernieuwd. Door al deze vertragingen wordt de XJ12 pas begin 1993 onthuld.

De XJ40 is dan eindelijk de volbloed Jaguar die hij van meet af aan moest zijn en de V12 is een welkome en geslaagde aanvulling. Maar het model kan op veel vlakken niet meer meekomen met de veel modernere concurrentie. Daarnaast is Ford druk bezig het XJ40-platform verder te moderniseren. Dat resulteert in oktober 1994 in een totaal herziene XJ, de X300. Hierdoor is de levensduur van de XJ40 V12 slechts 19 maanden en worden er net geen 3.800 exemplaren gebouwd. Maar dankzij alle voorgaande inspanningen verschijnt van de nieuwe XJ wel meteen een V12. En drie jaar later een V8.

Aanbod en prijzen

Zeldzaam betekent nu eens geen astronomische vraagprijzen. De beste exemplaren van de XJ12 en Daimler Double Six uit de XJ40-reeks zijn nog (ruim) onder de 20 mille te verkrijgen. Voor een linksgestuurd exemplaar dient u wel over de grens te kijken.

In Nederland staan voor dit soort bedragen nu alleen SIII’s en X300’s met V12 te koop. Jaguar XJ12’s zijn technisch gecompliceerd, de gebruiks- en onderhoudskosten zijn hoog en ze kunnen aardig roesten. Nalatig onderhouden auto’s kunnen u op gepeperde garagefacturen trakteren. Ga bij voorkeur voor het beste exemplaar dat het budget toelaat en controleer of de onderhoudshistorie sluitend is.