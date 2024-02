Deel dit: Share App Mail Tweet

Dit is er volgens Tesla aan de hand met de roestige Cybertrucks

Roestplekjes op de Tesla Cybertruck, op verschillende forums kwamen er foto’s voorbij van bruinrode plekjes in het RVS van de elektrische auto. Tesla laat weten dat dit niet het geval is.

In eerste instantie was er veel onduidelijk over de verkleuringen op het koetswerk (foto’s). Sommigen dachten dat de elektrische auto daadwerkelijk aan het roesten was. Echter, niet iedere Cybertruck had de plekjes en dus werd er ook over een scenario gesproken waarbij ijzerdeeltjes van buitenaf op de auto zijn gekomen.

Roestige Tesla Cybertucks

Deze laatste theorie wordt nu bevestigd door Wes Morrills via X (voormalig Twitter). Hij is engineer bij Tesla en hoofdverantwoordelijk voor de betrouwbaarheid van de Cybertruck. Het gaat volgens hem enkel om oppervlakteverontreiniging. De plekjes kunnen makkelijk worden verwijderd.

Ook Elon Musk laat op het sociale medium van zich horen over het voorval met de Tesla Cybertruck. Onder het de Tweet (of moeten we dit inmiddels ‘Post’ noemen) van Morrills heeft de CEO gereageerd met ‘Ja’.

Speciale shampoo

De vlekjes kan je volgens Tesla dus altijd van de Cybertruck wassen. Ook uit de berichten op de forums blijkt dat bij niet een EV de roest is blijven zitten. Wel maakt dit duidelijk dat een RVS-koets meer onderhoud nodig heeft dan een gebruikelijk gespoten koetswerk.

Zo wordt aangeraden om de Tesla Cybertruck met een pH-neutrale shampoo te wassen en blijven er veel meer vingerafdrukken achter op de panelen dan bij een normale lak.

Tesla Cybertruck in Nederland

Vooralsnog hoeven we in Nederland ons niet druk te maken om Tesla Cybertruck. De auto wordt enkel nog in Amerika geleverd. Of het model überhaupt nog naar Europa komt, is de vraag. Veiligheidsexperts hopen in ieder geval dat de Cybertruck niet naar ons continent komt.