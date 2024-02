Deel dit: Share App Mail Tweet

Cupra maakt benzine-modellen fors goedkoper

Cupra verlaagt de prijzen van de twee benzine-modellen die het merk heeft, de Formentor en de Leon. Je betaalt maximaal 5.000 euro minder dan voorheen.

Naast de prijsverlaging is er minder goed nieuws voor liefhebbers. De Formentor met de 2,5-liter vijfcilinder, die je kan kennen van de Audi RS3, gaat uit productie. In Nederland stond dat model nooit op de prijslijst, al kon je er nieuw wel een bestellen via de importeur – mits je bereid was veel bpm te betalen.

Benzine-modellen Cupra goedkoper

Ook als je bereid bent veel bpm te betalen, kan je alleen nog benzine-modellen van Cupra krijgen die bijgestaan worden door een elektromotor. De Cupra Leon is als Essential Limited met de 204 pk sterke plug-in hybride aandrijflijn te bestellen vanaf net geen 40.000 euro. Voorheen was dit bijna 43 mille. Het verschil bij de Sporttourer is nog iets groter. Die kostte minimaal 44.490 euro en heeft nu een prijskaartje van 41.490 euro.

Limited De uitvoeringen die de auto’s goedkoper maken, noemt Cupra allemaal Limited. Van zowel de Leon als de Formentor zijn al spionagefoto’s opgedoken van een facelift. Wanneer de nieuwe modellen komen, is nog onduidelijk.

Ook de Cupra Formentor is weer goedkoper geworden. De versie met de 204 pk plug-in hybride aandrijflijn is te bestellen voor 42.490 euro. Je krijgt dan de Essential Limited-uitvoering, dat is 3.500 euro minder dan voorheen. De meeste korting krijg je op een Formentor VZ Performance Limited. Dat model kost nu 48.990 euro, 5.000 euro minder dan voorheen.

Deze Performance heeft niet 204 maar 245 pk. De aandrijflijn bestaat uit een 1,4-liter viercilinder die bijgestaan wordt door een elektromotor.

De Leon

Autovisie reed in 2020 met de nieuwe generatie Cupra Leon. In onderstaande video neemt redacteur Dries van den Elzen je mee in een van de modellen die nu goedkoper is geworden.