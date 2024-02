Deel dit: Share App Mail Tweet

Sainz de snelste in Ferrari, Hamilton de meeste ronden in Mercedes

Ferrari-rijder Carlos Sainz heeft op de tweede testdag van de Formule 1 in Bahrein de snelste ronde gereden. De Spanjaard, die na dit seizoen moet wijken voor Lewis Hamilton bij de Italiaanse renstal, klokte 1.29,921 als beste tijd.

Hij was daarmee 0,758 seconde sneller dan Sergio Pérez in zijn Red Bull, maar Sainz reed wel op de snellere zachte band. Pérez reed wel de meeste ronden op het circuit van Sakhir, namelijk 129.

Zevenvoudig wereldkampioen Hamilton noteerde 123 ronden. De Brit, die aan zijn laatste jaar bij Mercedes begint, was de op twee na snelste van het veld met een tijd die 1,145 seconde boven die van Sainz lag.

De middagsessie duurde een uur langer dan gepland. De coureurs kregen dat extra uur, omdat de ochtendsessie voortijd werd afgebroken nadat een deksel voor regenafvoer was losgeraakt en de Ferrari van Charles Leclerc en de Mercedes van Hamilton had beschadigd.

Max Verstappen, die woensdag op de eerste testdag 143 rondjes reed en een seconde sneller was dan zijn naaste rivalen, bleef donderdag aan de kant. De wereldkampioen zou aanvankelijk in de middag rijden, maar Red Bull besloot Pérez in de auto te houden. De Mexicaan had in de ochtendsessie veel problemen en amper goede ronden kunnen rijden.

ANP