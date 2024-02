Deel dit: Share App Mail Tweet

Los afvoerdeksel legt opnieuw testdagen Formule 1 in Bahrein stil

De derde en laatste testdag van de Formule 1 heeft een uur stilgelegen om een losgeraakt deksel van een regenafvoer op het circuit van Sakhir in Bahrein. Ook donderdag was er lang oponthoud door hetzelfde euvel.

De Mexicaan Sergio Pérez reed vrijdagochtend in zijn Red Bull het putdeksel los. Dat gebeurde vermoedelijk door de grote zuigkracht die de luchtstromen onder de auto teweegbrengen. Hij keerde snel terug in de garagebox om de onderkant van zijn auto te laten inspecteren.

De Spanjaard Carlos Sainz had elf ronden gereden in zijn Ferrari toen de rode vlag uitging. Hij heeft tot nog toe de snelste ronde gereden. Sainz was donderdag ook de snelste.

Nieuwe vloer

De ochtendsessie op donderdag moest ook al worden afgebroken door een losgeraakt afvoerdeksel, dat op de kerbstones lag. Charles Lecerc reed er met zijn Ferrari vol overheen en liep zo veel schade op, dat het team een nieuwe vloer in zijn auto moest monteren.

De internationale autosportfederatie FIA besloot na hervatting van de testrace dat er vrijdag geen middagpauze komt. De coureurs rijden door tot 17.00 uur Nederlandse tijd. Wereldkampioen Max Verstappen, die woensdag op de eerste testdag de snelste was, zal in de middag het stuur van de Red Bull overnemen van Pérez.

ANP