Familie overleden verzamelaar vindt 200 klassiekers in afgelegen schuur

“Surrealistisch en verbijsterend”, noemt een Zuid-Afrikaans veilinghuis de vondst van meer dan tweehonderd klassiekers op een landgoed in het oosten van het land.

Het begon allemaal met de nalatenschap van Louis Coetzer, die bekendstond als de grootste autoverzamelaar van Zuid-Afrika. Louis en zijn vrouw Hermien kwamen in 2020 om het leven bij een auto-ongeluk op een afgelegen bergpas.

Vierhonderd klassiekers geveild

Al vrij snel na zijn dood werden honderden klassiekers van hem geveild, waarna in 2021 wederom een deel onder de hamer ging. Dat Louis nog meer oldtimers had, wisten zijn kinderen niet. Een beetje zoals die Nederlandse schuurvondst van een tijdje geleden.

Vervallen schuren

Ze kwamen erachter toen ze op het enorme landgoed van Louis een aantal vervallen schuren vonden, met daarin nog eens tweehonderd oude auto’s, waaronder zo’n zeventig Mercedessen en een groot aantal Amerikanen van de merken Cadillac, Chevrolet, Ford en Pontiac.

Alles bij elkaar opgeteld had Louis Coetzer meer dan zeshonderd voertuigen in zijn collectie. “Ik moest even op adem komen bij het zien van zoveel klassiekers”, zei Joffe van Reenen van veilinghuis Creative Rides.

Louis Coetzer

Louis Coetzer had de bijnaam ‘Oom Louis’ en begon op de basisschool al met het verzamelen van modelautootjes. Hij was niet een collectioneur die nooit iets met zijn klassiekers deed, maar dook in Zuid-Afrika regelmatig met één van zijn verzamelstukken op bij meetings en events.

Ook had Louis een privémuseum, waarin hij af en toe persoonlijk bezoekers rondleidde. Ietwat bizar is dat hij ook één van de grootste wieldoppencollectie ter wereld had.

Klassiekers onder de hamer

Creative Rides veilt de Coetzer-schuurvondst tussen 25 maart en 3 april. Er gaan 286 items onder de hamer, waaronder niet alleen auto’s, maar ook wielen, motoren en reserve-onderdelen.