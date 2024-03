Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze Zuid-Hollandse stad is laadpaalkampioen van Nederland

Nederland heeft de beste laadinfrastructuur voor elektrische auto’s in Europa, maar per gemeente zijn de verschillen groot. Deze stad springt boven alles uit, als laadkampioen van ons land.

We hebben in Nederland gemiddeld 3,96 elektrische auto’s per laadpaal. Sommige grote gemeenten zitten daar ver onder, zoals Haarlemmermeer met bijna 23 EV’s per laadpaal.

Minst goed in Nederland

Andere gemeenten die slecht presteren, zijn Breda (15,8 elektrische auto’s per laadpaal), Almere (15,5) en Amersfoort (13,4). Dit alles blijkt uit een analyse van consumentenrechtkantoor Goldstein Legal.

Best presterende stad

De best presterende stad heeft bijna één laadpaal voor elke elektrische auto: Rotterdam. Daar staan ruim 8500 EV’s geregistreerd en er zijn meer dan 8100 laadpalen.

Maar ook in acht andere steden delen bezitters van een elektrische auto de beschikbare laadpunten met minder dan één andere EV-rijder, waaronder Zwolle (1,55), Arnhem (1,58) en Nijmegen (1,60).

Privélaadpunten niet geteld

Nou hoort bij bovenstaande cijfers wel een nuance. Want waarschijnlijk zijn er in Haarlemmermeer en andere ‘slechte’ gemeenten gewoon meer EV-rijders met een eigen laadpaal.

Privélaadpunten zijn niet meegenomen in de analyse. Bovendien doet Haarlemmermeer het in vergelijking met Europa gewoon uitstekend. In Duitsland ligt het landelijke gemiddelde op 21 EV’s per laadpaal.

Snelladers in Nederland

Snelladers zijn overigens minder dik gezaaid in ons land. Gemiddeld zijn het er 248 per elektrische auto, met als koplopers Apeldoorn (31,1), Zwolle (38,6) en Arnhem (39,67).

Het minst goed scoren Almere (1599,2), Amersfoort (550), Haarlemmermeer (497) en Breda (443,8). In Rotterdam, de nummer één van de laadpaallijst, is er sprake van 77,7 EV’s per snellader, goed voor plek 7.

Semi-openbare laadpunten

In deze analyse zijn niet alleen openbare laadpunten meegenomen (de laadpalen op straat), maar ook de semi-openbare, die je vindt in een parkeergarage van een supermarkt of hotel, bijvoorbeeld.