Zo bizar veel mensen per dag rijden door na een ongeval

Doorrijden na een ongeval is niet alleen strafbaar, maar moreel ook behoorlijk twijfelachtig, om het zacht uit te drukken. Toch gebeurt het ieder uur van de dag verbazingwekkend vaak.

In Nederland rijden ieder uur minstens acht mensen door na een ongeval. In totaal werd er vorig jaar zo’n 74.000 keer een proces-verbaal voor opgemaakt, zo blijkt uit een Independer-analyse van politiecijfers.

Doorrijden na een ongeval

Iedere dag rijden gemiddeld 208 mensen door nadat ze een andere verkeersdeelnemer hebben geraakt of blikschade hebben veroorzaakt aan bijvoorbeeld een geparkeerde auto.

Aanspraak op Waarborgfonds

Slachtoffers van een doorrijder kunnen aanspraak maken op het Waarborgfonds. Daaraan betalen alle mensen met een autoverzekering aan mee. In 2022 keerde het fonds 68 miljoen euro uit.

Welke provincie het meest?

In welke provincie wordt het vaakst aangifte gedaan van doorrijden? In Limburg (5,2 aangiftes per 1000 inwoners), gevolgd door Zuid-Holland (5,1) en Noord-Holland (4,5). De minste aangiftes waren in Friesland (2,6) en Zeeland (2,9).

Verschillen per gemeente groot

Op gemeenteniveau zijn de verschillen veel groter. In Rotterdam (waar ze de meeste laadpunten hebben) ging het in 2023 om 8,2 aangiftes per 1000 inwoners. Twee keer het landelijke gemiddelde. Slecht deden ook Heerlen (7,8), Beek (7,7), Ouder-Amstel (7,3) en Kerkrade (7,2) het.

Doorrijden na ongeval strafbaar

Doorrijden na een ongeluk is strafbaar. Er staat een maximale gevangenisstraf van drie maanden op en een boete van 8100 euro. Ook kan iemand voor vijf jaar zijn rijbewijs kwijtraken.

Er is een uitzondering op de wet, trouwens. Als een persoon zich binnen twaalf uur na de aanrijding toch nog meldt bij de politie, dan wordt hij of zij niet voor het doorrijden vervolgt.