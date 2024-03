Deel dit: Share App Mail Tweet

Nederlanders tanken meer benzine, dit is waarom

Met de komst van meer elektrische auto’s en hybrides denk je wellicht dat er minder benzine wordt getankt door Nederlanders. Dit blijkt niet het geval. Nederlanders tanken zelfs meer benzine dan voorheen, zo stelt RLT Z.

Het economische medium gebruikte cijfers van het ministerie van Financiën. Aan de hand van de accijnsinkomsten is te zien hoeveel benzine en andere brandstoffen er werden verkocht tussen 2019 en 2023.

Nederlanders tanken meer benzine

Het opvallendste gegeven is dat Nederlanders meer benzine tanken dan voorheen. Vorig jaar werd er 5,99 miljard liter van de brandstof getankt. In 2019 werd er slechts 180 miljoen liter aan benzine verkocht. Van deze ‘coronadip’ is nu niets meer te zien.

Hoewel het misschien in eerste instantie vreemd klinkt, dat er meer benzine wordt getankt door Nederlanders, is het eigenlijk logisch. In de verkoopcijfers van nieuwe auto’s en occasions zien we al tijden dat de dieselauto steeds minder populair wordt. De ondergang van de diesel gaat veel sneller dan de opkomst van de volledig elektrische auto. Dit betekent dat er meer gereden moet worden op een andere brandstof.

Tussen 2019 en 2023 nam het aantal getankte liters diesel met 13 procent af. Een forse daling.

Wegenbelasting elektrische auto’s

Of benzine ook de aankomende jaren meer getankt gaat worden door Nederlanders, is nog de vraag. Langzamerhand wordt een steeds groter deel van het Nederlandse wagenpark elektrisch of geëlektrificeerd. Echter, per 2026 moet er voor elektrische auto’s ook de volle pond wegenbelasting betaald worden. Dit is veelal een hoger bedrag dan bij een gelijkwaardige benzine-auto omdat EV’s door het accupakket zwaarder zijn.

Een speciale regeling voor de wegenbelasting voor elektrische auto’s is er nog niet. Mocht deze er niet komen, dan heeft dit naar verwachting grote invloed op hoeveel benzine er getankt wordt door Nederlanders. Wil je op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen in de auto-industrie? Abonneer je dan op de gratis Autovisie Nieuwsbrief.