Wegenbelastingvrij Toyota-busje is klaar om camper te worden

Het is maart en dat betekent dat het niet lang meer duurt voor het vakantieseizoen begint. We vinden een wegenbelastingvrij Toyota-busje die je om kan bouwen tot camper. Hiermee steel je de show op het campingveldje!

Het gaat om een Toyota HiAce van de tweede generatie met een typisch Japans jaren 70 design. Toch is deze occasion in Europa geleverd.

Wegenbelastingvrije Toyota

De wegenbelastingvrije occasion komt volgens de advertentie uit Portugal. Hoewel je de oude Toyota-busjes in Nederland nooit op de weg ziet, zijn ze niet echt bijzonder. Het voordeel van het busje is dan ook dat de techniek erg eenvoudig is. Sta je ergens met je zelfgebouwde camper langs de weg met pech, dan kan eigenlijk iedere garage je wel helpen. Wel is het minder praktisch dat de simpele dieselmotor onder de middelste voorstoel ligt.

De krachtbron, een 2,2-liter viercilinder goed zo’n 65 pk, is gekoppeld aan een handgeschakelde versnellingsbak met vier verzetten. Let wel, de schakelpook zit aan de stuurkolom. De versnellingsbak stuurt het vermogen naar het differentieel op de achteras. Het Toyota-busje heeft dus achterwielaandrijving.

Camper

Hoewel de HiAce nu nog een 9-persoons busje is, kan je er goed een camper van maken. Als het met een Suzuki Carry lukt, waarom dat niet met deze veel ruimere Toyota.

De occasion die we vinden komt uit 1982 en heeft al 281.431 kilometer op de teller staan. Desondanks ziet het exterieur er op de foto’s nog goed uit. Het interieur heeft een opknapbeurtje nodig. Maar ach, als je er toch een camper van maakt. Dan kan je de stoelen direct vervangen. De verkoper vraagt net geen 9.000 euro voor de wegenbelastingvrije Toyota.