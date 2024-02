Deel dit: Share App Mail Tweet

Microcar of elektrische auto: dit is écht het goedkoopst

Elektrische auto’s zijn doorgaans erg duur. Als je toch betaalbaar elektrisch wilt rijden, kan je een microcar kopen, maar is dat eigenlijk wel goedkoper? Autovisie duikt in de maandlasten van de goedkoopste elektrische auto, de Dacia Spring, en van de Microlino.

Een van de belangrijkste indirecte kostenposten bij een auto is afschrijving. Echter, omdat er nog geen Microlino’s tweedehands worden aangeboden, omdat de microcar pas net op de markt is, kunnen we die kostenpost niet vaststellen.

We gaan in dit artikel uit van een 90 km/h Microlino (L7e). Aankomende zomer komt er ook een 45 km/h-variant op de markt.

Microcar of elektrische auto

Als voorbeeld nemen we de goedkoopste elektrische auto die je kunt kopen: de Dacia Spring. Dit model kost voor de facelift 21.750 euro. Voor dit geld krijg je een 45 pk elektromotor en 230 kilometer range, door middel van een accupakket met een nettocapaciteit van 25 kWh. Het stroomverbruik van de Spring is 14,7 kWh per 100 kilometer. De topsnelheid is 125 kilometer per uur.

Aankoopprijs

De prijslijst van de Microlino begint bij 18.290 euro. Het grootste accupakket met een capaciteit van 14 kWh is vanaf het tweede uitrustingsniveau te bestellen. Echter, dan wordt de Microlino veel duurder dan de instap-Spring. We kiezen dus voor de 10,5 kWh accu waarmee je 177 kilometer ver komt. Het prijskaartje van de microcar bedraagt 21.990 euro. Een WLTP-verbruik is er niet. De fabrikant geeft 7 kWh per 100 kilometer op. Uit de Autovisie-praktijktest blijkt dat dit eerder rond de 10 kWh per 100 kilometer ligt. Voor zowel de microcar als elektrische auto krijg je SEPP-subsidie.

Voor beide hoef je ook nog geen wegenbelasting te betalen. De kosten gaan dus zitten in elektriciteit, afschrijving, parkeerkosten, verzekering en onderhoud.

Stroomverbruik

We beginnen bij het stroomverbruik. We nemen als voorbeeld iemand die enkel thuis de accu oplaadt en zo’n 30 kilometer per dag rijdt (11.000 kilometer per jaar), het gemiddelde dat een Nederlander per jaar rijdt. De fictieve persoon heeft de elektrische auto of microcar 2 jaar in bezit.

Verbruikt de Microlino 7 kWh per 100 kilometer, dan ben je per jaar 770 kWh aan stroom kwijt aan het voertuig. Verbruikt hij 10 kWh per 100 kilometer, dan is dit 1100 kWh. Dit komt neer op 192,50 of 275,00 euro (0,25 euro per kWh). In twee jaar tijd is dit dus 385 of 550 euro. In de berekening nemen we geen laadverliezen mee, die zijn bij beide auto’s aanwezig. Het gaat al gauw om 10 procent.

De Dacia Spring heeft wel een WLTP-verbruik. Het verbruik van het nieuwste model ligt op 14,7 kWh per 100 kilometer. Rijd je per jaar 11.000 kilometer dan ben je 404,25 euro per jaar kwijt aan elektriciteit. In twee jaar tijd is dit dus 808,50 euro.

Onderhoud

De Microlino moet in twee jaar tijd twee keer onderhoud hebben (1 keer per jaar of 15.000 kilometer). De onderhoudsbeurt bedraagt 126 euro per keer. In twee jaar tijd ben je dus 252 euro kwijt. De Spring heeft in die tijd 1 keer onderhoud nodig. Dit kost je 126 euro.

Parkeren microcar en elektrische auto

De parkeerkosten van de elektrische auto en microcar zijn identiek aan elkaar. Voor de Microlino is geen speciale parkeervergunning aan te vragen zoals bij de Birò (in Amsterdam). We rekenen 708 euro aan parkeerkosten per jaar, aangezien een parkeervergunning van zes maanden in Amsterdam Oud-West 177,08 euro kost.

Verzekeren

De laatste kostenpost is verzekering. De Dacia Spring is eenvoudig te verzekeren bij alle grote aanbieders. Voor de Microlino moet je meer je best doen. Zo is het onmogelijk om de microcar bij de ANWB en Univé te verzekeren. ASR biedt wel een verzekering aan.

Voor 45 euro per maand is jouw Microlino WA + Casco verzekerd (5 schadevrije jaren). Berekenen we dezelfde verzekering voor de Dacia Spring, dan komen we op iets meer dan 37 euro uit. In twee jaar tijd ben je voor de Spring 888 euro kwijt en voor de Microlino 1.080 euro.

Wat is goedkoper een microcar of elektrische auto?

Tellen we alle kosten over twee jaar bij elkaar op, dan ben je in geval van de Dacia Spring 2.530,50 euro kwijt. De Microlino kost je in dezelfde periode 2.425 euro (met 7 kWh per 100 kilometer) en 2.590 euro (met 10 kWh per 100 kilometer).

Kostenpost Dacia Spring (€) Microlino (7 kWh/100 km) (€) Microlino (10 kWh/100 km) (€) Elektriciteit 808,50 385 550 Onderhoud 126 252 252 Parkeerkosten 708 708 708 Verzekeringskosten 888 1080 1080 Totale kosten (2 jaar) 2530,50 2425 2590

Verschil in kosten tussen een elektrische microcar en de goedkoopste elektrische auto is er nauwelijks. Enkel voor de lagere vanafprijs van de Microlino en het leuke design zou je voor de microcar kiezen. Je levert dan echter wel in op bruikbaarheid, comfort en veiligheid. Wil je alles weten over microcars? Bekijk dat hier de uitgebreide Autovisie-test met acht voertuigen.