Deze MG wordt de eerste écht betaalbare Chinese auto in Nederland

De Chinese auto’s die de afgelopen jaren naar Europa zijn gekomen zijn veelal elektrisch en daarom nog duur voor de gewone man of vrouw. MG gaat hier verandering in brengen en komt met een betaalbare auto.

Autovisie wist afgelopen zomer al dan MG met een Volkswagen Polo-concurrent naar Europa komt. MG 3 was een voor de hand liggende naam.

Momenteel is de goedkoopste Chinese auto in Nederland de BYD Dolphin met een prijskaartje van 29.990 euro. De MG wordt naar verwachting goedkoper.

Betaalbare auto

Het model draagt de naam MG 3 en kan gezien worden als een concurrent van de Dacia Sandero. De 3 wordt het goedkoopste aanbod van MG en zal de onderkant van de markt bedienen.

Wat buitenmaten betreft, is het verschil met zijn concurrenten (Polo en Sandero) minimaal. Desondanks is de bagageruimte met 293 liter wat aan de kleine kant.

Waar de MG 3 zich in onderscheid, is de aandrijflijn. Onder de motorkap vind je een 1,5-liter viercilinder die in samenwerking met een elektromotor 194 pk levert. De elektromotor is gekoppeld aan een 1,83 kWh accupakket. Door de hybride-aandrijflijn moet de goedkope auto slechts 4,4 liter per 100 kilometer verbruiken. Volledig elektrisch rijden is ook mogelijk. In het interieur vind je een 7 inch display achter het stuur en een 10,25 inch infotainmentscherm.

De prijs MG 3

Hoewel de MG 3 een van de betaalbaarste nieuwe auto’s op de Nederlandse markt moet worden, is het nog onduidelijk of hij wat prijs betreft echt kan concurreren met de Dacia Sandero. De Roemeense auto is er vanaf iets meer dan 17.000 euro. MG noemt de 3 zelf een Volkswagen Polo-concurrent. Dat model begint pas bij 26.990 euro. Wil je op de hoogte blijven van de prijs van de 3? Abonneer je dan op de gratis Autovisie Nieuwsbrief.