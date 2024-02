Deel dit: Share App Mail Tweet

Ford Focus veel goedkoper, bij deze uitvoering krijg je de meeste korting

De Ford Focus is een stuk goedkoper geworden. Ongetwijfeld heeft dit te maken met het afscheid van de C-segmenter dat voor volgend jaar gepland staat. We gaan op zoek naar de uitvoering met de meeste korting.

De middenklasser is in Europa een succesvolle auto. Echter, omdat de focus meer naar SUV’s en crossovers verplaatst, besluit Ford de productie van het model in Duitsland per 2025 te stoppen. Ook aan de productie van de Fiesta is al een einde gekomen.

Ford Focus goedkoper

Voordat de productieband in het Duitse Saarlouis ook echt stopt, kan je nog met korting een Ford Focus kopen. De instapper is 2.745 euro goedkoper geworden. De vanafprijs is 31.995 euro. Voor dit geld krijg je de hatchback met 125 pk mild-hybride aandrijflijn en een handgeschakelde versnellingsbak met zes verzetten. Wil je dezelfde uitvoering als stationwagen, dan betaal je minimaal 33.195 euro. Dit was voorheen 35.990 euro.

Ook op de Ford Focus met 155 pk aandrijflijn en automaat krijg je korting. De hatchback die enkel vanaf het twee uitrustingsniveau leverbaar is, Titanium X, kost nu 36.545 euro. Voor de prijsverlaging was het prijskaartje 38.690 euro. De 155 pk-stationwagon heeft een minimaal prijskaartje van 35.945 euro.

De meeste korting

De meeste korting krijg je op de 155 pk Ford Focus hatchback als Titanium X. Deze was 38.690 euro en kost nu 35.545 euro, dat is 3.145 euro korting.