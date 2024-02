Deel dit: Share App Mail Tweet

De nieuwe Toyota GR Yaris is meer veranderd dan je denkt

Klik hier wanneer de video niet wordt getoond

Na de eerste kennismaking met de GR Yaris op het circuit, hebben we ‘m nu kunnen uitproberen met spijkerbanden op een ijsbaan. Daar kwamen de verschillen met het oude model duidelijk bovendrijven.

Na een onverwacht groot succes is Toyota’s rallyauto voor de straat een vervolg gegund. De vernieuwde GR Yaris kreeg meer vermogen, een nieuw interieur, een verbeterd onderstel en geoptimaliseerde aansturing van het vierwielaandrijving systeem.

Nieuwe Toyota GR Yaris

De basis bleef (gelukkig!) goeddeels hetzelfde: een lichtgewicht bommetje met anderhalve liter driecilinder turbo die voortaan 280 pk en 390 Nm uitspuugt. Vierwielaandrijving met op elke as een Torsen sperdifferentieel en een centrale koppeling die het vermogen tussen voor- en achteras verdeelt, zorgt ervoor dat er geen paardenkracht en Newtonmeter verspild wordt.

De afgelopen vier jaar heeft het ontwikkelingsteam van de Toyota GR Yaris veel waardevolle informatie verzameld over de aansturing van de vierwielaandrijving. Er is nog steeds keus uit drie programma’s om de 4WD een bepaald karakter mee te geven, maar alle drie zijn compleet herschreven. In samenwerking met het aangescherpte onderstel is de GR Yaris daardoor een stuk wendbaarder en voorspelbaarder geworden.

Rijden op ijs

Rijden op ijs vergroot de rijeigenschappen van een auto enorm uit. Door de verminderde grip zijn onder- en overstuurneigingen hardnekkiger en bovendien reageren besturing, remmen en systemen op de auto met enige vertraging. Daardoor zijn verschillen makkelijk te identificeren. Toyota liet ons eerst los op het ijscircuit met de oude GR Yaris, waarna we direct konden overstappen in de nieuwe om dit eigenhandig te ervaren.

De Toyota GR Yaris is niet alleen met een handbak leverbaar, maar voortaan ook met een achttrapsautomaat. Ook die bewees zijn voordeel op het ijs, omdat er door de kortere versnellingen meer trekkracht voorhanden is. Al gauw waan je je met deze auto een professioneel rallycoureur, terwijl je intuïtief van bocht naar bocht danst. Maar dat is slechts schijn, merkten we, want na afloop van onze eigen test rit mochten we op de passagiersstoel plaatsnemen naast Toyota’s professioneel rallycoureur Elfyn Evans, die momenteel tweede staat in het wereld rallykampioenschap. Die liet zien wat een écht prof met een gooi- en smijtauto als de GR Yaris allemaal kan doen.