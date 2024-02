Deel dit: Share App Mail Tweet

Bronnen: beslissing over Red Bull-baas Horner nog voor GP Bahrein

De beslissing over de toekomst van Red Bull-baas Christian Horner valt nog voor de Grote Prijs van Bahrein die zaterdag wordt verreden. Goed ingevoerde bronnen hebben aan persbureau Reuters laten weten dat ze voor de start van de race in Bahrein een aankondiging verwachten van het Oostenrijkse moederbedrijf en mogelijk in de komende 48 uur.

Horner is door een vrouwelijke medewerker van het raceteam van drievoudig wereldkampioen Max Verstappen beschuldigd van ongepast gedrag. Moederbedrijf Red Bull heeft een onafhankelijk onderzoek laten uitvoeren. De Britse teambaas, een bekendheid in Engeland, ontkent de aantijgingen en is nog in functie.

Horner was vorige week nog bij de testdagen van het team in Bahrein, maar is daarna teruggekeerd naar de thuisbasis van het team in het Engelse Milton Keynes. Hij werd eerder verhoord door een onafhankelijke advocaat op 9 februari en het definitieve rapport dat is overgedragen aan Red Bull, zou zo’n zestig uur aan interviews met alle partijen bevatten.

De Formule 1, die eigendom is van het Amerikaanse Liberty Media, heeft laten weten te hopen dat de zaak zo snel mogelijk wordt opgehelderd “na een eerlijk en uitvoerig proces”.

ANP