Verstappen kijkt uit naar seizoensopener Formule 1 in Bahrein

Max Verstappen kijkt uit naar de seizoensopening met de Grote Prijs van Bahrein. Dat zegt de regerend wereldkampioen in een vooruitblik van zijn team Red Bull. “Ik heb zin om weer te gaan racen en dat het seizoen begint”, zegt de 26-jarige Formule 1-coureur.

Volgens Verstappen heeft het team goede testdagen achter de rug en is er veel informatie vergaard over de wagen. “Natuurlijk moeten we niet nonchalant worden en moeten we ervoor zorgen dat we alles goed doen voor een sterk openingsweekend”, zegt hij. “Iedereen heeft veel rondjes gereden in Bahrein, dus hopelijk komen we niet veel verrassingen tegen als het gaat om de set-up van de wagen.”

Drievoudig wereldkampioen Verstappen won de openingsrace van het seizoen vorig jaar voor het eerst. Teamgenoot Sergio Pérez eindigde toen als tweede.

ANP