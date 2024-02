Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze twee nieuwe Chinese merken van BYD komen naar Europa

BYD behoort tot de grootste fabrikanten van elektrische auto’s ter wereld. Auto’s van het merk Build Your Dreams zijn inmiddels ook in Nederland te koop. Het blijft voor Europa echter niet bij het merk van de gelijknamige fabrikant.

BYD heeft meerdere merken in het portfolio. Zo konden we je vorig jaar al voorstellen aan het gloednieuwe Fang Cheng Bao. Twee andere merken komen nu naar ons continent.

Chinese merken BYD naar Europa

De merken van BYD die naar Europa komen zijn YangWang en Denza. We beginnen bij YangWang. Het merk kan je kennen van de U8 en de U7. YangWang kan gezien worden als het luxemerk van BYD maar is ook bezig met een betaalbare crossover. De fabrikant liet afgelopen zomer aan Autovisie weten dat het overweegt om YangWang in Nederland te leveren. Hoewel het merk nu voorgesteld wordt in Europa, is het nog niet zeker of je als Nederlander binnenkort kan shoppen bij een YangWang-dealer (of bij Louwman voor een YangWang). BYD laat aan Autovisie weten dat het nog onduidelijk is wanneer YangWang naar Europa komt. Eerst lijkt de interesse nog gepijld te worden.

Het tweede merk dat naar Europa komt is Denza. Het merk komt voor uit een samenwerking tussen Mercedes-Benz en BYD en heeft momenteel een MPV in productie genaamd de D9. Het is een opvallende keuze om het merk naar Europa te halen, omdat MPV’s hier niet populair zijn en er meer SUV worden verkocht en geproduceerd. BYD laat weten dat Denza wel zeker naar Europa komt en ook in Nederland verkocht zal worden. Wanneer we Denza in ons land op de weg gaan zien, is nog onduidelijk.

Hybride en elektrisch

De YangWang U8 heeft altijd een hybride-aandrijflijn en de D9 is als hybride en EV leverbaar. Of de modellen van BYD op ons continent ook als hybride geleverd worden, is nog de vraag.

Wil je op de hoogte blijven van al het nieuws rondom Build Your Dream en andere nieuwe merken in Nederland. Abonneer je dan op de gratis Autovisie Nieuwsbrief.