BYD’s nieuwe 1.000 pk elektrische auto gaat strijd aan met Tesla Model S Plaid

Met de komst van elektrische auto’s is er een ware vermogensinflatie ontstaan. Auto’s met meer dan 1.000 pk zijn geen uitzondering meer. Ook BYD komt nu met een supersedan die concurrentie moet bieden aan auto’s als de Tesla Model S Plaid.

De auto heet de YangWang U7. YangWang is een van de merken van BYD en richt zich met name op luxeauto’s. Zo zagen we eerder al de U8, een concurrent voor de Mercedes-Benz G-Klasse.

Een Tesla Model S Plaid-concurrent

Kan de nieuwe elektrische auto van BYD echt concurrentie bieden aan de Tesla Model S Plaid? Dat is lastig om nu al te zeggen. De YangWang U7 komt wat vermogen betreft in ieder geval in de buurt van de Amerikaanse EV. Die levert immers 1.020 pk. Echter, het is niet de U8 maar de U9, de aanstaande sportauto van Yangwang, die de Tesla wat betreft nul-naar-honderd-tijd en rijeigenschappen moet overtreffen. Als moet je dat model met de Roadster vergelijken.

Over de rest van de specificaties van de elektrische sedan, laat BYD nog niets weten. Wel is het design al te zien.

Wat direct opvalt aan de YangWang U7 zijn de koplampen. De grote led-unit lijkt erg op die van de U9. Ook het design van de achterkant is in lijn met de sportauto. Al doet de U7 van de zijkant wellicht wat denken aan de Lucid Air, tevens een concurrent uit Amerika.

BYD’s YangWang naar Europa?

Het is nog maar de vraag of we de YangWang U7 ooit als Tesla Model S Plaid-concurrent in Europa gaan zien. Het merk van BYD wordt nog nergens verkocht.

BYD liet eerder aan Autovisie weten dat er wel degelijk gekeken wordt om het merk uiteindelijk naar ons continent te halen. Als er voldoende vraag is, belooft het zelfs de U8 te leveren. Al zullen Nederlanders met de aanstaande wegenbelasting voor elektrische auto’s wel twee keer nadenken voor ze een zware EV bestellen.