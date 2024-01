Deel dit: Share App Mail Tweet

Waarom de nieuwe Togg T10F géén elektrische auto is, maar eigenlijk wel

Een dag voor ons interview met Togg-topman Gürcan Karakas kregen we van zijn pr-functionaris een eigenaardig appje. “Let er tijdens het gesprek op dat je ‘smart device’ zegt, niet ‘auto’. Meneer Karakas is daar erg streng op.” Dat bleek in werkelijkheid wel mee te vallen, maar inderdaad… in alle persinformatie van de Togg T10F, ook de Nederlandse, wordt het woord ‘auto’ angstvallig vermeden.

Togg richt zich in eerste instantie op de thuismarkt en maakt daarna de overstap naar Duitsland en Frankrijk. De voorliefde van het bedrijf voor de CES lijkt dan ook vooral te maken te hebben met hoe topman Gürcan Karakas het fenomeen ‘auto’ ziet, namelijk als smart device. En dat is geen holle marketingfrase, aldus de goedlachse bestuursvoorzitter.

De Togg T10F

Togg werd in 2018 opgericht als joint venture tussen vijf Turkse bedrijven en vier jaar later werd de eerste fabriek geopend. De T10X en de nieuwe T10F zijn ontworpen door Pininfarina en staan op een eigen platform.

De specificaties

De T10X is een SUV in het C-segment, die nu gezelschap krijgt van een 4,8 meter lange vijfdeurs Hyundai Ioniq 6-concurrent. Togg introduceert de T10F in drie varianten. De RWD Standard Range heeft 218 pk, een 52,4 kWh-batterij en 350 kilometer range. Daarboven staat de even sterke RWD Long Range met 88,5 kWh-accu en een actieradius van maar liefst 600 kilometer. De AWD Long Range komt 70 kilometer minder ver, maar daar staan een vermogen van 435 pk en 700 Nm koppel tegenover.

Alle Togg-modellen kunnen tot 180 kW snelladen (tot 80 procent in 28 minuten) en beschikken over een vehicle-to-load-systeem. In het interieur kijkt de bestuurder uit over een 12,3-inch digitale cockpit met daarnaast een infotainmentdisplay van maar liefst 29 inch. Erg gimmicky is de sociale media-camera in het interieur. Die is verbonden met het zogeheten Trumore-ecosysteem, een mobiele applicatie die een soort everything-app moet worden, met onder meer de mogelijkheid om restaurants te reserveren, de stemming in het interieur te veranderen en punten te verzamelen.

Klanten van Togg die toestemming hebben gegeven, verdienen tokens omdat ze hun geanonimiseerde data ter beschikking stellen. Er zit bovendien een soort game-element in, zo laat Karakas zien op zijn eigen mobiele telefoon. Hij is naar Efes gereden en op basis van onder meer de route en het weer genereerde kunstmatige intelligentie een uniek ‘kunstwerk’, dat als een soort Pokémon in zijn eigen database verschijnt. Gotta catch ’em all!