Deel dit: Share App Mail Tweet

Hyundai gelooft in waterstof, nieuwe Nexo komt sneller dan je denkt

Nog maar weinig auto’s en andere voertuigen rijden op waterstof. Toch sluiten sommige fabrikanten de brandstof nog niet uit. Sterker nog, Hyundai komt met een nieuwe generatie Nexo.

Ook Toyota liet in november van vorig jaar weten gewoon met een nieuwe waterstofauto op de markt te komen. Komt er dan toch een alternatief op stekkerauto’s?

De nieuwe Hyundai Nexo

Vooralsnog lijkt waterstof niet de oplossingen te worden voor het merendeel van de personenauto’s. Toch komt er een nieuwe Hyundai Nexo aan. Tijdens de Consumer Electronics Show (CES) in Las Vegas vertelt het merk dat de nieuwe Nexo in 2025 op de markt komt. Naast de auto wil Hyundai ook vrachtwagens, schepen en trams op waterstof produceren.

Productie waterstof

Hyundai wil zelf ook een steentje bijdragen aan de productie van waterstof. Het Koreaanse merk wil biogas gaan maken uit afval. Bij dit Waste-to-Hydrogen (W2H) wordt organisch afval, zoals voedsel, slib en dierlijke mest vergist zodat er biogas ontstaat. Dit biogas kan gebruikt worden voor de productie van waterstof.

Ook wil Hyundai plasticafval omzetten in waterstof. Bij Plastic-to-Hydrogen (P2H) wordt afvalplastic dat niet kan worden gerecycled gesmolten. Het gas dat vrijkomt kan gebruikt worden om waterstof te maken.

Verdere details over de nieuwe Nexo laat Hyundai nog niet los. Wil je op de hoogte blijven van het laatste autonieuws, abonneer je dan op de gratis Autovisie Nieuwsbrief.

Rijden op waterstof

Autovisie reed in 2018 al met de Hyundai Nexo op waterstof. In onderstaande video neemt redacteur Dries van den Elzen je mee in de Nexo en de elektrische Kona.