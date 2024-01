Deel dit: Share App Mail Tweet

Klassementsleider Al Rajhi kan zege in Dakar na ongeval vergeten

Yazeed Al Rajhi kan de eindzege in de Dakar Rally bij de auto’s vergeten. De coureur uit Saudi-Arabië crashte in de zesde etappe en kon zijn auto niet repareren op de plek van het ongeval. Al Rajhi, die de leiding in het klassement had, keerde noodgedwongen terug naar de startplaats. De bemanning is ongedeerd.

Al Rajhi was de rit begonnen met een voorsprong van meer dan 9 minuten op de Qatarees Nasser Al-Attiyah en meer dan 11 minuten op de Spanjaard Carlos Sainz.

ANP