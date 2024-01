Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze jong gebruikte B-segmenter koop je voor 15.000 euro als occasion

Na het kleine ‘A-segment’ dreigt nu ook het compacte ‘B-segment’ uit te sterven. Dat komt niet omdat er geen vraag meer naar zou bestaan! Wie interesse heeft in één van deze drie modellen, is aangewezen op ‘jong gebruikt’, want nieuw zijn ze er binnenkort niet meer.

Het aanbod aan occasions is enorm. Bij een dealer, via Gaspedaal.nl, een gespecialiseerde site en zelfs op Facebook, overal kun je tweedehands auto’s vinden. Autovisie selecteert wekelijks de drie beste occasions in een segment.

Elektrisch rijden voor 15.000 euro

Ditmaal gaan we op zoek naar een elektrische auto voor maximaal 15.000 euro. Vandaag lichten we de eerste occasion uit. Vind je de Ford Fiesta niets? Kijk dan naar de occasions van zaterdag en zondag.

Ford Fiesta (2017 – 2024)

Als typische Ford blinkt de Fiesta uit in z’n rijeigenschappen. Hij stuurt en schakelt gewoon lekker en combineert een prima wegligging met voldoende comfort. De 74 kW sterke 1,0 liter driecilinder is sterk en soepel genoeg voor gezinsgebruik en komt tot een gemiddeld verbruik rond 1 op 17. Voorin staat een paar prima stoelen, die relatief vèr naar achteren kunnen. Daar blijft genoeg ruimte over voor de kinderen.

De Fiesta is heel modern met veel functies in een ‘touchscreen’ en sommige uitvoeringen kennen voetgangersdetectie en adaptieve cruise control, dat zijn mooie pluspuntjes. Bij de Ford-dealer in Zuna, bij Rijssen, staat een spierwitte 1.0 ‘Connected’ (2022, 20.000 km) voor 19.950 euro

Waar moet je op letten bij deze occasion?

Slim: als de batterij van de afstandsbediening leeg is, kan de auto met de noodsleutel geopend worden en die batterij is in het dashboardkastje op te laden. Een ‘dood’ dashboard, waardoor ook de motor niet start, wordt veroorzaakt door een losse stekker. Een andere stekker, achter het dashboardkastje, kan ook veroorzaken dat de Fiesta ‘stroomloos’ lijkt.

Tijdig olie verversen èn met exact de juiste olie is een absolute voorwaarde, want anders kan de distributieriem aangetast raken en stukjes rubber kunnen olieleidingen verstoppen, wat dramatische gevolgen kan hebben.