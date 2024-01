Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze vliegende auto wordt volgend jaar al uitgeleverd

Vliegende auto’s, het klinkt als toekomstmuziek. Toch geeft autofabrikant Xpeng aan dat we de eerste modulaire luchtauto eind 2025 al op de weg en in de lucht kunnen zien.

In het persbericht staat dat de auto in het vierde kwartaal van 2024 te bestellen is en in het vierde kwartaal van 2025 wordt uitgeleverd. Het woord ‘auto’ geeft wel een vertekend beeld van wat het daadwerkelijk is.

Modulaire auto

Het voertuig heeft vooralsnog de naam ‘Land Aircraft Carrier’. Dit betekent niets maar dan dat het een auto is met daarin een drone-achtig vliegtuig. Je kan dus niet opstijgen met de auto. Het voertuig is gebouwd door Aeroht, een dochteronderneming van Xpeng dat zich richt op vliegende auto’s.

Klik hier wanneer de video niet wordt getoond

Hoewel het misschien niet de vliegende auto is die je wellicht verwacht, blijft het een indrukwekkend apparaat. De elektrische auto zelf biedt plaats voor maximaal vijf personen en is een 6×6. Optioneel heeft de EV achterwielbesturing.

Xpeng zegt dat de grote drone makkelijk te besturen is en zelfs autopilot heeft. In de cabine is plek voor twee personen. Hoe ver je kan rijden en vliegen met de voertuigen, laat de Chinese fabrikant nog niet weten.

De échte vliegende auto

Naast de modulaire auto laat het merk ook een échte vliegende auto zien. Deze wordt nu nog de eVtol Flying Car genoemd. eVtol staat voor electric vertical take-off and landing. Over het model is nog weinig bekend.

Klik hier wanneer de video niet wordt getoond

Het is erg onwerkelijk dat een vliegende auto snel op de markt komt. Of Xpeng zijn beloftes na kan komen, moet nog maar blijken. Wil je op de hoogte blijven van de ontwikkelingen rondom auto’s die kunnen opstijgen? Abonneer je dan op de Autovisie Nieuwsbrief.