Dakar: koploper Van Kasteren loopt uit ondanks slechte dag

Janus van Kasteren heeft in de vijfde etappe van de Dakar Rally zijn koppositie in het algemeen klassement bij de trucks weten te behouden ondanks een slechte dag. De Brabantse titelverdediger eindigde in de etappe van Al-Hofuf naar Shubaytah over 118 kilometer op de tiende plaats op 24 minuten van dagwinnaar Martin Macik uit Tsjechië die finishte na 1 uur en 51 minuten.

Beste Nederlander was Mitchel van den Brink die als tweede over de finish kwam op 1.22 minuut van Macik.

Macik klom door zijn zege naar de tweede plaats op de ranglijst en is nu op 22,03 minuten de voornaamste belager van Van Kasteren. De nummer twee tot woensdag, de Tsjech Ales Loprais, finishte op 40 minuten van de dagwinnaar en zakte naar de derde plaats in het algemeen klassement. Zijn achterstand op Van Kasteren is opgelopen tot ruim 26 minuten.

