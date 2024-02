Deel dit: Share App Mail Tweet

Je eerste auto voor 2500 euro: deze occasion is een goede keuze

Tadaa! Je hebt net je rijbewijs behaald! Hoogste tijd voor je eerste eigen auto, maar ja, ‘autorijden is duur’. Zo lang je geen hoge eisen stelt, ook niet in ruimte, is het slim om klein te beginnen. Voor € 2.500 is best een goede auto te vinden, die ook in gebruik niet veel kost.

Het aanbod aan occasions is enorm. Bij een dealer, via Gaspedaal.nl, een gespecialiseerde site en zelfs op Facebook, overal kun je tweedehands auto’s vinden. Autovisie selecteert wekelijks de drie beste occasions in een segment.

Betrouwbare caravantrekker voor 20.000 euro

Ditmaal gaan we op zoek naar een degelijke eerste occasion voor maximaal 2500 euro. Vandaag lichten we de eerste occasion uit. Vind je de Kia Picanto niets? Kijk dan naar de occasions van donderdag en zaterdag!

Kia Picanto (2003 – 2011)

Binnen het aanbod in de kleinste klasse, behoort de Picanto tot de best rijdende auto’s. Naar verhouding is het rijcomfort best goed. De bediening is ook eenvoudig, maar de Picanto komt van binnen niet ‘goedkoop’ over. Op niet al te lange ritten zitten de voorstoelen heel acceptabel. Bij inparkeren of rechtsaf slaan is de flinke dode hoek rechtsachter soms wel wat lastig.

Wie alleen stadsverkeer rijdt, komt uit op een verbruik rond 1 op 15, maar wie vooral langere stukken rijdt, zit al gauw op 1 op 18. Er staat voor dit budget een flink aantal Picanto’s te koop. Wat zeg je van de gele ‘LXE’ (2006, 112.000 km) voor € 2.450 bij een autobedrijf in Lierop?

Waar moet je op letten bij de occasion?

Bij de Picanto is een paar kleinigheidjes bekend, die wel eens voorkomen. Als de accu leeg of los is geweest, kan het gebeuren dat de auto de sleutel niet herkent. De Kia-dealer leest dan àlle sleutels opnieuw in. Een Picanto die afslaat of niet start, kan een niet-werkende brandstofpomp hebben. Dat is een kleinigheidje, het zit ‘m in de contacten op de tank. De verlichtingsschakelaar brandt wel eens door, waardoor het licht niet meer aan òf niet meer uit gaat. Daar moet gewoon een nieuwe schakelaar in.